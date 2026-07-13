¿Quién es ‘El Campeche’ o ‘Fabián Andrade’, detenido por tráfico de metanfetaminas y requerido por EU?

Esto sabemos de "El Campeche", requerido por EU y detenido en Campeche.

En un nuevo golpe al crimen organizado transnacional, fue detenido en Escárcega, Campeche, Juan Carlos “N”, alias “El Campeche” o alias “Fabián Andrade”, tras un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales de México.

“El Campeche” era requerido por autoridades estadounidenses desde 2020, quienes lo identificaron como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetaminas.

Juan Carlos "N", alias "El Campeche" o "Fabián Andrade", fue detenido en Escárcega, Campeche, durante un operativo con Interpol; era requerido en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/Vui57M4rzV — N+ FORO (@nmasforo) July 12, 2026

Sin embargo, el presunto delincuente quedó a disposición de las autoridades competentes en México para continuar con el procedimiento legal correspondiente y dar seguimiento a la solicitud de extradición presentada por el gobierno de los Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Beneficio para potosinos Gobernador Ricardo Gallardo arranca la construcción del Puente de La Familia

¿Quién es “El Campeche”, detenido en Escárcega y buscado por autoridades de EU?

La detención de “El Campeche” volvió a poner de manifiesto la colaboración entre México y Estados Unidos para la detención de objetivos prioritarios en el combate al crimen organizado. Por lo anterior, la captura se volvió relevante.

No obstante, es muy limitada la información que se conoce del detenido, más allá de que su nombre real es Juan Carlos, que opera bajo los aliases “El Campeche” y “Fabián Andrade”, y que tiene 38 años de edad.

Imagen ilustrativa de la torreta de una patrulla. ı Foto: Generada por IA

De acuerdo con la información disponible, fue identificado por autoridades estadounidenses como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetaminas.

Por lo anterior, desde 2020 era requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Iowa, tras una orden emitida a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aunque se desconoce la pertenencia de “El Campeche” con un grupo delictivo en particular, en el estado se tiene conocimiento de una fuerte presencia del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Pura Gente Nueva y cárteles independientes.

Asimismo, en meses recientes, autoridades federales y estatales han reportado la creciente existencia de “narco vuelos” en Campeche, particularmente en los municipios de Hopelchén, Calakmul, Champotón y Candelaria.

Ahí, existen puntos que son utilizados para el aterrizaje clandestino de avionetas procedentes de Sudamérica y Centroamérica cargadas con cocaína o insumos para drogas sintéticas.

U.S. Border Patrol agents in the Rio Grande Valley (@USBPChief & @USBPChiefRGV) captured and sent back a Mexican national wanted in Mexico for the prostitution of a minor and sexual assault. Under President Trump’s Administration, the United States has transferred 313 wanted… pic.twitter.com/QKNGpeFVuq — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

Asimismo, Escárcega conecta la Península de Yucatán (Quintana Roo y Yucatán) con el resto del país (Tabasco y Veracruz). Controlar este cruce permite el paso de narcóticos, armas y migrantes.

De esta forma, se presume que “El Campeche” podría estar vinculado con alguno de estos grupos u operaciones criminales. Sin embargo, la información es limitada.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am