Condenan a 12 años de prisión por huachicol a hombre en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 12 años de prisión contra Francisco “N” por la posesión ilícita de 89 mil litros de petrolíferos en Salamanca, Guanajuato. El fallo también fijó una multa de un millón 357 mil pesos.

El caso se originó en abril de 2025, cuando autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la comunidad San Juan de la Presa. Dentro del predio localizaron 54 mil litros de combustóleo y 35 mil de una sustancia tipo asfalto.

Además del hidrocarburo, los agentes aseguraron tres tractocamiones, igual número de vehículos, cinco motocicletas y un motor modificado que funcionaba como bomba. Piñón Toledo quedó detenido durante la diligencia judicial.

Personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF) participó en el operativo.

Tras la presentación de las pruebas por parte del Ministerio Público de la Federación, el juez dictó la condena. Piñón Toledo cumplirá la pena en el Centro de Reinserción Social de Puentecillas, Guanajuato.

La #FGR a través de #FEMDO, obtuvo sentencia de 12 años de prisión y multa de un millón 357 mil pesos contra Francisco “N”, por posesión ilícita de petrolíferos. En 2025, se cumplimentó orden de cateo y fue detenido en #Salamanca, #Guanajuato. En el lugar le fueron asegurados 54… pic.twitter.com/XBskWDYhvj — FGR México (@FGRMexico) July 26, 2026

Y sentencian a otro por portación de armas

Además, en un a través de un segundo comunicado, la FGR informó sobre la sentencia de 19 años seis meses obtenida en contra de Armado “N”, por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína, marihuana y metanfetamina, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, Armando “N”, fue detenido por elementos de la SSPC en Tabasco durante marzo del 2024 cuando los oficiales fueron amenazados por el detenido con un arma de fuego.

Una vez detenido y luego de una inspección en la zona, los elementos aseguraron 13 armas de fuego, 35 cargadores, 217 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación y un silenciador.

La #FGR en @FGR_Tab obtuvo sentencia de más de 19 años de prisión contra Armando “N”, por delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio… pic.twitter.com/rvjz1TksWg — FGR México (@FGRMexico) July 27, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT