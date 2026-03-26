Grecia Quiroz ve “grilla” en arropo a senador morenista

La visita de la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, al Senado de la República, estuvo marcada por un episodio de tensión política, luego de que legisladores de Morena corearan el nombre del senador Raúl Morón al momento en que ella se encontraba en el pleno, en un gesto que la edil calificó como parte de la “grilla” interna, en medio de señalamientos relacionados con el asesinato de su esposo, el político Carlos Manzo.

La presidenta municipal acudió este miércoles a la Cámara alta para recibir un reconocimiento en el marco de la premiación a las 100 mujeres líderes de América Latina, invitada por el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona. Sin embargo, su presencia coincidió con manifestaciones de respaldo a Morón por parte de legisladores del mismo partido.

La alcaldesa permaneció sentada unos minutos en el escaño del senador Reyes, cuando, a unos metros, desde la parte de atrás del salón, senadores como Gerardo Fernández Noroña, Guadalupe Chavira y Armando Anaya corearon: “¡Morón, Morón!”, a lo que se sumaron otros legisladores, entre ellos Félix Salgado Macedonio y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En declaraciones a la prensa, Grecia Quiroz restó importancia a las expresiones y aseguró que no forman parte de su agenda institucional. “Cuando tu conciencia está tranquila, no necesitas que nadie más venga y te eche porras, no necesitas que nadie más te respalde… al final de cuentas esto es grilla”, declaró.

La alcaldesa, quien ha señalado públicamente posibles vínculos políticos en el asesinato de su esposo, evitó hacer acusaciones directas, pero pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) mantener abiertas todas las líneas de investigación.

En ese contexto, mencionó que no deben descartarse hipótesis que involucren a actores políticos, incluyendo a Leonel Godoy y al propio Morón, aunque subrayó que su postura busca que se esclarezcan los hechos con base en pruebas.

“Que no se cierre ninguna línea, que se investigue a fondo. No se trata de señalar sin sustento, sino de que haya justicia”, expresó la alcaldesa.

Además, insistió en que su presencia en el Senado respondió exclusivamente a la invitación para recibir el reconocimiento regional, por lo que tomó distancia de cualquier confrontación política derivada del incidente en el pleno.

En otro tema, informó que el municipio de Uruapan ha contado con respaldo del Gobierno federal en materia de seguridad, con la presencia del Ejército y la Guardia Nacional. Finalmente, al ser cuestionada sobre una posible candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2027, indicó que el tema aún se encuentra en análisis dentro de su movimiento.

“Estamos haciendo una valoración con el movimiento; no son tiempos electorales ni mucho menos. Hay muchos que ya están desesperados queriendo participar, pero hay que dejarle esa decisión a la gente”; de ser así, sería bajo el “Movimiento Independiente del Sombrero”, aclaró.

La semana pasada, el senador Raúl Morón reconoció que analiza la posibilidad de contender por la gubernatura de Michoacán en 2027.

El legislador morenista destacó que será respetuoso de las reglas que puso el Consejo Nacional de Morena y esperará los tiempos para manifestar su aspiración de participar en la encuesta para definir al abanderado del oficialismo.