Pide CSP que IPN explique controversia

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 4 de mayo de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, rendir una explicación ante la polémica desatada hace tres semanas en su contra, con señalamientos por presunto uso inadecuado de recursos y otros reclamos.

Durante su conferencia matutina, compartió que conversó recientemente con Reyes Sandoval, quien acusó a la Fundación Politécnico de ser una conformación “oscura”, en referencia a que presuntamente operó sin transparencia.

“Él me dijo: ‘Es que había mucha oscuridad en ese patronato, en ese fondo’. Entonces dije: ‘Sería muy bueno que lo explicaran, porque a la gente no le ha quedado claro, a los alumnos, a los maestros y a la opinión pública, al pueblo de México, ¿qué pasó? ¿por qué decidieron cerrar esa fundación?’”, señaló.

El Dato: La mandataria destacó que el IPN incrementó su matrícula, lo que implica nuevas necesidades de recursos y de personal.

Adelantó que el compromiso del director fue presentar una aclaración esta misma semana. No obstante, la mandataria comentó que cualquier investigación que se hará de parte del Órgano Interno de Control deberá tener seguimiento y derivar en consecuencias.

“Por supuesto, tienen que haber las investigaciones conducentes… Y que siga la investigación, si es que alguien en el Politécnico cometió una irregularidad, y que sea sancionado con todo el peso de la ley, como siempre”, subrayó.

Sheinbaum se expresó en respaldo de Reyes Sandoval, destacando que dejó su trayectoria profesional en Reino Unido para asumir el cargo como director del Politécnico.

Comentó que esta polémica se da en el contexto donde a finales de este año habrá un proceso para renovar la dirección del IPN. “Ahora, es importante también: viene el cambio del director del Poli, en diciembre. Tradicionalmente, cuando vienen cambios de director del Poli, también hay muchos movimientos ahí, ¿no? Pero es lo mismo, es: Actuar con justicia. Donde hay pruebas, actuar. Y apoyar a los estudiantes y académicos del Poli”, dijo.

La mandataria comentó que durante la conversación con Reyes Sandoval, éste pidió que el Politécnico necesita más recursos para poder atender a sus estudiantes, con lo cual la Presidenta dijo que se apoyará.