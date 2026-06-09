Ya le falta poquito

Quien, nos recuerdan, está muy cerca de ver la luz como el próximo embajador de México en Estados Unidos es Roberto Lazzeri Montaño, cuyo nombre, nos adelantan, sonará en el Congreso de la Unión el próximo miércoles en la Comisión Permanente, que tendrá que votar para ratificarlo en su nueva misión. Nos dicen que aunque hasta Estados Unidos ya dio su venia para que Lazzeri se instale en Washington, en sustitución del desplazado Esteban Moctezuma, es posible que no falten las objeciones de la oposición. Ante estas advertencias que se saben son normales en el debate legislativo, se comenta que el líder de los morenistas en el Senado, Ignacio Mier, quiso enviar algunas señales de que Lazzeri pasará la prueba cuando comparezca ante el Poder Legislativo. “La mayoría está asegurada”, dijo Mier, quien además externó su confianza en que el perfil de Lazzeri y sus habilidades de orador le den el suficiente oxígeno para mantenerse a flote. “Esperemos que la exposición (del virtual embajador), su presentación y la respuesta a los cuestionamientos (del PAN, PRI, MC…) le den el visto bueno por parte de los legisladores”, dijo. Pendientes.