Sancionan a una servidora por desviar 913 mil mdp

MÁS DE 913 mil pesos desviados mediante un cheque sin sustento jurídico derivaron en la inhabilitación por 10 años contra una servidora pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras otras nueve personas recibieron castigos por omisiones, faltas de respeto, certificados inválidos e incumplimientos normativos en dependencias federales y empresas públicas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el caso de mayor alcance ocurrió en la Representación Estatal Guanajuato del ISSSTE. La sanción alcanzó a una asistente administrativa por asignar recursos a un tercero ajeno a la institución.

Por otra parte, la dependencia reportó diversas sanciones como suspensión, destitución, inhabilitación y amonestaciones contra personal de siete dependencias federales por diversos delitos de corrupción.

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En Petróleos Mexicanos (Pemex), la medida incluyó destitución e inhabilitación por un año contra un responsable de almacenamiento y servicios portuarios que no atendió una demanda laboral.

La Guardia Nacional (GN) concentró tres suspensiones de 30 días contra personal que presentó certificados sin validez. Con el mismo periodo de separación temporal, Servicio Postal Mexicano (Sepomex) sancionó a una auxiliar postal por faltas de respeto hacia una ciudadana.

Por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una oficinista comercial recibió suspensión de tres días por generar contrataciones de suministro eléctrico fuera de los lineamientos aplicables. En el IMSS la resolución derivó en una amonestación pública contra un médico familiar por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo.

También hubo medidas en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Manzanillo. En el primer caso, la sanción fue por omitir expedientes en proceso de atención; en el segundo, por no elaborar bases de licitación con la información soporte exigida por la normativa.