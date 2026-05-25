Incautan 24 explosivos en Sinaloa

ELEMENTOS de la Secretaría de Marina, ayer, en un recorrido por Sinaloa

DOS RECORRIDOS terrestres de la Marina en Sinaloa dejaron el aseguramiento de armas largas, artefactos explosivos improvisados, cartuchos, ponchallantas, vehículos y equipo táctico en los municipios de San Ignacio y El Dorado.

El primer operativo ocurrió en inmediaciones de la localidad Higueras de Ponce, en San Ignacio, donde personal de la Cuarta Región Naval detectó dos camionetas pick up que circulaban a exceso de velocidad por una brecha. De acuerdo con la dependencia, los ocupantes bajaron de las unidades al notar la presencia de los marinos, huyeron hacia la maleza y realizaron detonaciones con armas de fuego.

Tras la inspección de las unidades abandonadas, la Armada de México aseguró 11 armas largas, 76 cargadores, más de dos mil cartuchos, 13 chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversas cintas eslabonadas y 23 artefactos explosivos improvisados. Las dos camionetas también quedaron bajo resguardo de las autoridades.

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La Marina informó que personal especializado inhabilitó los explosivos en el sitio, debido al riesgo que representaban, y posteriormente entregó los indicios a las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación.

Otro recorrido, realizado en Las Arenitas, municipio de El Dorado, permitió localizar 139 ponchallantas, 67 cartuchos, ocho cargadores, 10 placas balísticas, cinco chalecos, un casco balístico, 18 prendas de uniforme táctico, cuatro dispositivos de radio y un explosivo improvisado.

En este segundo caso, la institución detalló que el material apareció en estado de abandono durante labores de vigilancia terrestre. El explosivo también quedó neutralizado por personal naval especializado antes de su entrega ministerial.

Con ambos aseguramientos, la Marina reportó el decomiso de 24 artefactos explosivos improvisados, más de dos mil cartuchos, 139 ponchallantas, 18 chalecos tácticos y 16 placas balísticas.