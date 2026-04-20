Ebrard se reúne con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió este lunes con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, previo a la reunión que tendrá con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Jamieson Greer, arribó este 19 de abril a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibido por el secretario de Economía federal mexicano.

Este lunes 20 de abril iniciará la segunda ronda bilateral de conversaciones con miras a la próxima revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

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Jamieson Greer y Marcelo Ebrard,se reúnen en el Club de Banqueros con representantes de la industria automotriz mexicana.

En el encuentro están presentes, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entre entras funcionarios.

Jamieson Greer se reunió con empresarios del sector acerero, tras el encuentro con los del sector automotriz.

En la reunión con el sector acerero destacan la presencia de directivo en empresas clave de la industria:

Guillermo F. Vogel — Vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris Tubos de Acero de México

Máximo Vedoya — CEO de Ternium México

Raúl M. Gutiérrez Muguerza — Presidente del Consejo de Grupo Deacero

Víctor Martínez-Cairo Gutiérrez — Presidente de ArcelorMittal México

Eduardo Garza T. Junco — Presidente de Frisa Industrias (Frisa Forjados)

Joseph Woldenberg — Presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Tubacero

Pedro Rivera González — Director general de Compañía Minera Autlán

Luis Alberto Güereca Mada — Director general de Gerdau Corsa

Osear Chahín Sanz — Director general de TA 2000

Salvador Quesada Salinas — Director general de Canacero

El sector automotriz agrupa a líderes de armadoras globales y del organismo cúpula, como:

Rogelio Garza — Presidente de la AMIA

Francisco Garza — Presidente de General Motors México

Rodrigo Centeno — Presidente de Nissan México

Klaus von Moltke — Presidente de BMW México

Miguel Barbeyto — Presidente de Mazda México

Daniel Gonzales Luque — Presidente de Stellantis México

Derrick Halvorsen — Presidente de Mercedes-Benz México

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el representante comercial de EU, Jamieson Greer, previo al encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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FGR