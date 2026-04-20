Ebrard se reúne con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió este lunes con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, previo a la reunión que tendrá con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Jamieson Greer, arribó este 19 de abril a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibido por el secretario de Economía federal mexicano.
Este lunes 20 de abril iniciará la segunda ronda bilateral de conversaciones con miras a la próxima revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Este es el precio del dólar HOY lunes 20 de abril de 2026
Jamieson Greer y Marcelo Ebrard,se reúnen en el Club de Banqueros con representantes de la industria automotriz mexicana.
En el encuentro están presentes, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, entre entras funcionarios.
Jamieson Greer se reunió con empresarios del sector acerero, tras el encuentro con los del sector automotriz.
En la reunión con el sector acerero destacan la presencia de directivo en empresas clave de la industria:
- Guillermo F. Vogel — Vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris Tubos de Acero de México
- Máximo Vedoya — CEO de Ternium México
- Raúl M. Gutiérrez Muguerza — Presidente del Consejo de Grupo Deacero
- Víctor Martínez-Cairo Gutiérrez — Presidente de ArcelorMittal México
- Eduardo Garza T. Junco — Presidente de Frisa Industrias (Frisa Forjados)
- Joseph Woldenberg — Presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Tubacero
- Pedro Rivera González — Director general de Compañía Minera Autlán
- Luis Alberto Güereca Mada — Director general de Gerdau Corsa
- Osear Chahín Sanz — Director general de TA 2000
- Salvador Quesada Salinas — Director general de Canacero
El sector automotriz agrupa a líderes de armadoras globales y del organismo cúpula, como:
- Rogelio Garza — Presidente de la AMIA
- Francisco Garza — Presidente de General Motors México
- Rodrigo Centeno — Presidente de Nissan México
- Klaus von Moltke — Presidente de BMW México
- Miguel Barbeyto — Presidente de Mazda México
- Daniel Gonzales Luque — Presidente de Stellantis México
- Derrick Halvorsen — Presidente de Mercedes-Benz México
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FGR