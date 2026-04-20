Retos y avances en el Día Internacional de la Tierra

El Día de la Tierra es esfuerzo de un congresista estadounidense.

El reloj climático no se detiene. Fenómenos naturales que afectan viviendas, sequías que paralizan la producción y comunidades obligadas a desplazarse son sólo algunos de los costos económicos y sociales de los efectos ecológicos. Sin embargo, la educación ambiental se posiciona como un puente estratégico para mitigar estos efectos.

Desde 1970, cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, una fecha dedicada a reflexionar sobre la importancia de cuidar y preservar nuestro planeta, por ello, cada año se busca sensibilizar a la sociedad sobre la conservación del ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y reconocimiento del valor de los seres vivos, de acuerdo con una publicación de la UNAM.

El Dato: En 1970 cuando se conmemoró por primera vez el Día de la Tierra, más de 20 millones de personas participaron en protestas y actividades ambientales.

En este sentido, Claudia Robles la directora de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (Innovec) explicó que la educación climática resulta la mejor herramienta para formar a ciudadanos más conscientes que en el futuro puedan atenuar impactos ambientales y orientar decisiones económicas hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

“Tenemos que preparar a la población, necesitamos una transformación social, necesitamos la mejor herramienta para la adaptación y mitigación, y es la educación, porque vamos a tener ciudadanos mucho más conscientes que exijan a las empresas procesos limpios, que exijan a los gobiernos políticas que realmente lleven a un desarrollo sostenible”, resaltó la directiva en entrevista con La Razón.

10 por ciento de la biodiversidad mundial se encuentra en México

Desde una perspectiva económica, la educación ambiental permite avanzar hacia una “economía verde” con mayor capacidad de adaptación frente a los choques climáticos. En este proceso, señaló Djian Sadadou, jefe de Relaciones Internacionales de la Oficina de la Educación Climática (OCE, por sus siglas en inglés), la formación de “habilidades verdes” será clave para preparar a profesionistas, empresas e ingenieros capaces de responder a los retos del cambio climático.

Bajo el lema “Nuestro Poder, nuestro planeta”, este 2026 el Día de la Tierra refleja el papel de las personas y las comunidades de todo el mundo en el mantenimiento de la protección ambiental que afecta el costo de vida, la salud pública, la confiabilidad de la infraestructura y la estabilidad a largo plazo.

70 por ciento de los bosques presenta una degradación

¿CÓMO LO HACEN LAS EMPRESAS? En este Día Internacional de la Tierra, las compañías se vuelven más proactivas y buscan continuar implementando acciones de sostenibilidad, como la reducción de la huella de carbono, programas de reciclaje, uso eficiente de energía y campañas de reforestación. Estas iniciativas buscan reducir el impacto ambiental, fomentar la economía circular y promover la responsabilidad ambiental entre empleados y comunidades.

Algunas compañías, por ejemplo, implementan acciones más agresivas en la reducción y eficiencia en el uso de los recursos naturales.

AUTOMOTRIZ. Asimismo, empresas como las automotrices buscan la neutralidad de carbono neta a más tardar en 2050, ejemplo de ello, son algunas plantas de producción que ya operan con mecanismos de neutralidad, con el fin de reducir su huella ecológica en la producción y la logística.

El Tip: A nivel mundial, las emisiones del parque vehicular, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, representan el 18% de las emisiones de dióxido de carbono.

ELECTROMOVILIDAD. En México, por ejemplo, este sector avanza con fuerza hacia la sostenibilidad, clave para el Día de la Tierra, con ventas superiores a los 96 mil vehículos electrificados en 2025 y proyectos que impulsan el desarrollo de otros como el que ha impulsado la actual administración como el vehículo Olinia, así como metas de electrificación del 10 por ciento en transporte ligero para 2028.

Y es que, de acuerdo con expertos, la adopción de vehículos eléctricos reduce la huella de carbono, eliminando emisiones en el escape y mejorando la calidad del aire, por lo que algunas estimaciones afirman que los vehículos vendidos en 2025 evitarán más de 34 mil toneladas de CO2.

TURISMO. Por otra parte, el turismo también puede adoptar medidas enfocadas a reducir plásticos de un solo uso, optar por elojamientos certificados, consumir productos locales, minimizar el consumo de energía y agua, y respetar los ecosistemas.

En México, algunos proyectos están orientados a solventar la obligación de preservar el patrimonio natural y cultural del país.

CONSTRUCCIÓN. Empresas como Cemex se destaca por minimizar el impacto ambiental y fomentar prácticas responsables en la producción de cemento, al igual que otras empresas del ramo que tienen lineamientos específicos para hacerlo.

ALIMENTOS. En esta industria firmas líderes como Grupo Bimbo, Coca-Cola Femsa y Grupo Modelo están comprometidos con la reducción de emisiones, así como el uso responsable del agua y la gestión de residuos.

CONSUMO. Walmart de México y Unilever destacan por sus pilares de sostenibilidad las cuales destacan sin dudarlo por sus cadenas de suministro sostenibles y economía circular.

Es así que el Día Internacional de la Tierra se presenta no sólo como una fecha de celebración estática, sino como un recordatorio urgente de que la salud del planeta y un crecimiento económico más sustentable dependen de lo que sucede en las escuelas; es decir, desde la formación de personal más consciente y de empresas que continúen con el objetivo claro de lo que deben hacer.