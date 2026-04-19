Llega a México representante comercial de Estados Unidos para reunión con Sheinbaum

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, arribó este 19 de abril a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Este lunes 20 de abril iniciará la segunda ronda bilateral de conversaciones con miras a la próxima revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

▶ #Video | Llega a México, Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, quien mañana se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum y con el equipo de la Secretaría de Economía, que encabeza, Marcelo Ebrard, y se llevará a cabo la segunda ronda bilateral con… pic.twitter.com/7oTyWXfl1z — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 20, 2026

Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), se reunirá primero con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional a fin de revisar la agenda económica bilateral, y posteriormente con Marcelo Ebrard para “avanzar en el proceso de revisión del T-MEC”.

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“En particular, revisarán acciones conjuntas para reducir la dependencia de América del Norte de otras regiones, así como medidas para impulsar la generación de empleo y proteger la industria en ambos países”, indicó la Secretaría de Economía (SE).

En las reuniones que sostendrán ambos funcionarios y sus respectivos equipos técnicos se conversará sobre “temas previamente acordados”, como lo son las reglas de origen, cadenas de suministro y políticas comerciales que beneficien a la región de Norteamérica.

Las sesiones técnicas de trabajo abarcarán sectores estratégicos de la economía, incluidos el sector automotriz, la industria del acero y aluminio, el sector farmacéutico, la electrónica y los dispositivos médicos, entre otros”, puntualizó la SE.

Economía se reúne con sector empresarial rumbo a revisión del T-MEC

Más temprano, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con líderes de los organismos empresariales, en el marco de la reunión de Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para “buscar soluciones conjuntas frente a los desafíos actuales”.

De cara a la segunda ronda de conversaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el sector público y privado coincidieron en avanzar “de manera coordinada” rumbo a la próxima revisión del T-MEC.

“El CCE y la Secretaría de Economía destacaron la importancia de generar condiciones que impulsen la competitividad regional, a través de políticas públicas y acciones que promuevan certeza jurídica, reglas claras y un entorno propicio para la llegada de capital productivo", destacó la dependencia federal, elementos que consideró “fundamentales” para la inversión, la innovación y la generación de empleos.

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cehr