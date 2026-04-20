Arranca aquí ronda previa de T-MEC; “siempre hay riesgos”

Hoy comienza la segunda ronda bilateral entre México y Estados Unidos previo a la negociación del Tratado Comercial que sostienen con Canadá (T-MEC); sin embargo, la reunión se da en un contexto en el que si el gobierno del país vecino impulsa medidas más restrictivas que presionen el comercio y la revisión del acuerdo no concluye el 1° de julio, se corre el riesgo de que la integración regional se debilite, se dañen las cadenas productivas y exista más incertidumbre regulatoria que derive en menor inversión y crecimiento económico para México, señalaron analistas.

“La incertidumbre regulatoria podría seguir afectando el desempeño económico de México, como ya se observó en 2025, cuando la economía creció apenas 0.6 por ciento anual y la inversión fija bruta cayó 6.7 por ciento, en parte por la falta de claridad sobre el futuro del acuerdo. Hacia adelante, mientras no exista visibilidad sobre los cambios que enfrentará el T-MEC, es probable que las empresas mantengan una postura cautelosa, posponiendo proyectos de expansión o relocalización”, indicó el área de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex.

El Dato: Empresas de EU han señalado a la USTR que aún hay retrasos de la Cofepris de México en la recepción del registro para comercializar plaguicidas agrícolas.

El 7 de abril, Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), señaló que las negociaciones del T-MEC podrían extenderse más allá del 1° de julio porque se deben tratar problemáticas específicas por país; dijo que su gobierno podría buscar acuerdos bilaterales y en el caso de México, el presidente Donald Trump no se encuentra satisfecho con el aumento de las exportaciones automotrices por el aumento del déficit comercial, además de que se buscaba un comercio “más equilibrado”.

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Los analistas de Monex señalaron que el discurso de Greer “sugiere” que habrá presiones para que algunas disposiciones del T-MEC se fortalezcan y el hecho de que se lleven a cabo reuniones de forma bilateral “podría fragmentar el proceso originalmente concebido como trilateral”.

El Tip: En 2024 el país implementó estándares europeos para sistemas ferroviarios de los que EU advirtió dificultades para la integración.

De acuerdo con el artículo 34.7 del T-MEC si alguno de los tres países no pretende extender el acuerdo por 16 años más, se tendrían que realizar revisiones anuales y si se suman las presiones de legisladores estadounidenses para imponer restricciones a vehículos chinos que fueron ensamblados en México y Canadá derivaría en más “incertidumbre regulatoria” para Norteamérica.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que, así como en la primera ronda México señaló que no quieren aranceles basados en la sección 232 de Seguridad Nacional, ahora a Greer le tocará plantear lo que Estados Unidos pide de la relación comercial y del T-MEC.

“Vamos a tener una conversación sobre cuáles son los puntos centrales de cada uno, porque nosotros ya dijimos qué queremos, que no haya aranceles, que el tratado salga adelante, es la postura nuestra, vamos a escuchar lo que nos va a decir él”, dijo el titular de la Secretaría de Ecoomía.

Se prevé que, en esta reunión o segunda ronda bilateral, Jamieson Greer hable de temas que involucran a sectores clave como el automotriz, acero, aluminio y también las barreras comerciales que su gobierno acusa que México ha impuesto a empresas estadounidenses.

Aranceles ı Foto: Especial

En ese sentido, el 31 de marzo, la USTR presentó el Informe Nacional de Estimaciones Comerciales de 2026, en donde se señalan las barreras no arancelarias que Etados Unidos le ha pedido a México eliminar.

Jamieson Greer arribó la noche de este domingo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue recibido por Marcelo Ebrard, quien horas antes publicó en su cuenta de X un video en el que explicó que en los avances de la revisión del T-MEC “hay riesgos”, debido a la integración comercial que tiene México con EU, por lo que destacó, es necesario que se llegue a un entendimiento con su homólogo estadounidense, ya que de lo contrario se afectarán a las empresas, a las personas trabajadoras, pues recordó que el 85 por ciento del comercio, se hace con el país vecino.

“Nuestra aspiración y así lo dijimos ahora en las conversaciones, México y Estados Unidos nos entendamos y que protejamos a nuestras industrias y a todo lo que significa que hemos construido en estos 40 años ya de tratado libre comercio”, indicó.