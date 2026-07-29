Federación y Edomex van por construir 9 bachilleratos

La Presidenta Sheinbaum (c.), al presidir el Bachillerato Nacional el 7 de marzo.

Más de 13,860 jóvenes del oriente del Estado de México tendrán nuevas oportunidades para cursar el bachillerato cerca de sus hogares. Los gobiernos federal y del Edomex amplían la infraestructura educativa con la construcción de planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” y la reconversión de escuelas; esta iniciativa busca reducir el rezago educativo en una de las regiones con mayor crecimiento poblacional, ofreciendo formación tecnológica relevante.

El modelo educativo del Bachillerato Nacional "Margarita Maza" incorporó planes de estudio en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. ı Foto: Especial.

75 mil 786 mdp es la inversión para el Plan Oriente en Edomex

El proyecto contempla nueve Bachilleratos Tecnológicos. Seis ya operan en municipios como Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco. Durante este año, se construirán tres nuevos planteles en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco; cinco Ciberbachilleratos adicionales ampliarán la cobertura.

Además de los nuevos espacios, el plan incluye la reconversión de seis secundarias. Estas escuelas, ubicadas en Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco y Chicoloapan, ofrecerán el servicio de bachillerato en horario vespertino, optimizando la infraestructura existente.

TE RECOMENDAMOS: Tras vinculación a proceso Defensa de Danna Yanina busca amparo contra juicio

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, coordinó la asignación presupuestal para los nuevos planteles. ı Foto: Especial.

Los Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” ofrecen formación tecnológica con carreras acordes a las necesidades del mercado laboral; destacan Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Nanotecnología, Inteligencia de Negocios, Producción Digital, Logística, Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, así como Sistemas de Producción Agropecuaria. El objetivo es brindar a los estudiantes mejores oportunidades laborales o para continuar sus estudios.

El Dato: Los bachilleratos Margarita Maza ofrecen una formación con enfoque tecnológico y carreras acordes a las necesidades actuales del mercado laboral del Edomex.

Esta ampliación educativa forma parte del "Plan Oriente del Estado de México“, estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El plan busca reducir el rezago en esta región, que alberga a más de 10 millones de habitantes; además de educación, contempla obras de movilidad, salud, agua potable, drenaje, vivienda e infraestructura urbana.

La inversión en estos bachilleratos tecnológicos es crucial para el desarrollo del oriente del Edomex. Al preparar a los jóvenes con habilidades de vanguardia, se les empodera para enfrentar los retos del futuro y contribuir al crecimiento de sus comunidades; este esfuerzo coordinado reafirma el compromiso por asegurar que la juventud mexicana tenga acceso a una educación de calidad que impulse su bienestar.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR