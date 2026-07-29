Federación y Edomex van por construir 9 bachilleratos

Más de 13,860 jóvenes del oriente del Estado de México tendrán nuevas oportunidades para cursar el bachillerato cerca de sus hogares. Los gobiernos federal y del Edomex amplían la infraestructura educativa con la construcción de planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” y la reconversión de escuelas; esta iniciativa busca reducir el rezago educativo en una de las regiones con mayor crecimiento poblacional, ofreciendo formación tecnológica relevante.
- 75 mil 786 mdp es la inversión para el Plan Oriente en Edomex
El proyecto contempla nueve Bachilleratos Tecnológicos. Seis ya operan en municipios como Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco. Durante este año, se construirán tres nuevos planteles en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco; cinco Ciberbachilleratos adicionales ampliarán la cobertura.
Además de los nuevos espacios, el plan incluye la reconversión de seis secundarias. Estas escuelas, ubicadas en Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco y Chicoloapan, ofrecerán el servicio de bachillerato en horario vespertino, optimizando la infraestructura existente.
Los Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” ofrecen formación tecnológica con carreras acordes a las necesidades del mercado laboral; destacan Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Nanotecnología, Inteligencia de Negocios, Producción Digital, Logística, Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, así como Sistemas de Producción Agropecuaria. El objetivo es brindar a los estudiantes mejores oportunidades laborales o para continuar sus estudios.
- El Dato: Los bachilleratos Margarita Maza ofrecen una formación con enfoque tecnológico y carreras acordes a las necesidades actuales del mercado laboral del Edomex.
Esta ampliación educativa forma parte del "Plan Oriente del Estado de México“, estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El plan busca reducir el rezago en esta región, que alberga a más de 10 millones de habitantes; además de educación, contempla obras de movilidad, salud, agua potable, drenaje, vivienda e infraestructura urbana.
La inversión en estos bachilleratos tecnológicos es crucial para el desarrollo del oriente del Edomex. Al preparar a los jóvenes con habilidades de vanguardia, se les empodera para enfrentar los retos del futuro y contribuir al crecimiento de sus comunidades; este esfuerzo coordinado reafirma el compromiso por asegurar que la juventud mexicana tenga acceso a una educación de calidad que impulse su bienestar.
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JVR