Educación

Edomex abre 22 mil espacios bachillerato y universidad en 2026: Mario Delgado

La SEP y el gobierno estatal impulsan esta iniciativa para jóvenes mexiquenses

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que el presupuesto asignado consolida la cobertura universal para el nivel medio superior.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que el presupuesto asignado consolida la cobertura universal para el nivel medio superior. Foto: Especial.
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La Razón Online

Jóvenes del Estado de México tendrán acceso a más de 22 mil nuevos espacios educativos en bachillerato y universidad; esta expansión, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno estatal, busca garantizar que ningún estudiante se quede sin oportunidad de continuar sus estudios.

Durante 2025, la inversión federal ascendió a 689 millones de pesos; estos recursos permitieron la construcción de siete nuevos bachilleratos tecnológicos en municipios clave como Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Texcoco y Tecámac.

Impulso continúa con más de 60 proyectos de infraestructura

Adicionalmente, se reconvirtieron diez preparatorias y secundarias sin turno vespertino en localidades como Atenco, Acolman, Naucalpan, Nicolás Romero y Zumpango, generando 6 mil 780 lugares adicionales para los estudiantes mexiquenses.

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Para 2026, el impulso continúa con más de 60 proyectos de infraestructura; destaca la construcción de 52 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, concentrando en el Estado de México el mayor esfuerzo de expansión a nivel nacional.

También se edifican tres bachilleratos tecnológicos en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco, y se amplían diez preparatorias en municipios como Acambay, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac y Texcoco, sumando más opciones para la media superior.

La expansión no se limita al bachillerato; el Gobierno de México también fomenta la consolidación de sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en al menos diez municipios mexiquenses, respondiendo a la creciente demanda de educación superior.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, enfatizó que “la entidad registra el mayor impulso educativo de todo el país”; añadió que estas acciones “garantizan más oportunidades para las y los jóvenes” al abrir cerca de 22 mil nuevos lugares.

Delgado Carrillo concluyó que se está construyendo “un sistema educativo más incluyente, con más espacios y mejores instalaciones, para que todas y todos los jóvenes que deseen estudiar tengan un lugar donde hacerlo y puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida”.

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JVR

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