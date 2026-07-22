Edomex abre 22 mil espacios bachillerato y universidad en 2026: Mario Delgado

Jóvenes del Estado de México tendrán acceso a más de 22 mil nuevos espacios educativos en bachillerato y universidad; esta expansión, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno estatal, busca garantizar que ningún estudiante se quede sin oportunidad de continuar sus estudios.
Durante 2025, la inversión federal ascendió a 689 millones de pesos; estos recursos permitieron la construcción de siete nuevos bachilleratos tecnológicos en municipios clave como Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Texcoco y Tecámac.
Impulso continúa con más de 60 proyectos de infraestructura
Adicionalmente, se reconvirtieron diez preparatorias y secundarias sin turno vespertino en localidades como Atenco, Acolman, Naucalpan, Nicolás Romero y Zumpango, generando 6 mil 780 lugares adicionales para los estudiantes mexiquenses.
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Para 2026, el impulso continúa con más de 60 proyectos de infraestructura; destaca la construcción de 52 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, concentrando en el Estado de México el mayor esfuerzo de expansión a nivel nacional.
También se edifican tres bachilleratos tecnológicos en Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco, y se amplían diez preparatorias en municipios como Acambay, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac y Texcoco, sumando más opciones para la media superior.
La expansión no se limita al bachillerato; el Gobierno de México también fomenta la consolidación de sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en al menos diez municipios mexiquenses, respondiendo a la creciente demanda de educación superior.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, enfatizó que “la entidad registra el mayor impulso educativo de todo el país”; añadió que estas acciones “garantizan más oportunidades para las y los jóvenes” al abrir cerca de 22 mil nuevos lugares.
Delgado Carrillo concluyó que se está construyendo “un sistema educativo más incluyente, con más espacios y mejores instalaciones, para que todas y todos los jóvenes que deseen estudiar tengan un lugar donde hacerlo y puedan desarrollar plenamente su proyecto de vida”.
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JVR