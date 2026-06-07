Marina retira hidrocarburo del muelle de Puerto Peñasco, Sonora

Personal naval de la Secretaría de Marina (Semar) atendió en Puerto Peñasco, Sonora, un reporte por presencia de manchas de hidrocarburo en inmediaciones del muelle local, informó la dependencia este domingo.

El aviso llegó desde la administración de la embarcación de recreo “Perla Negra”, que reportó pequeñas marcas de combustible en el agua. Tras la alerta, la Sexta Zona Naval dio parte a la Capitanía de Puerto del municipio y al personal de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM).

Una embarcación menor de operaciones y control zarpó con especialistas de PROMAM para inspeccionar el área señalada. El equipo confirmó la presencia del contaminante cerca del muelle y activó labores de contención.

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Con 50 piezas de toallas absorbentes, el personal naval retiró el hidrocarburo y limpió la zona afectada, de acuerdo con la información difundida por la Semar. El material utilizado corresponde a equipo especializado para atender incidentes con combustible.

Hidrocarburo en playa en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Al cierre de los trabajos, el equipo verificó que el área quedara libre de residuos, sin reportes de afectaciones adicionales al entorno marino. La Semar sostuvo que estas acciones forman parte de las labores de protección del medio ambiente marino y de preservación de los recursos naturales ante incidentes que puedan representar riesgo para los ecosistemas costeros.

Y en Guerrero asegura más de una tonelada de droga

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un cargamento de más de 1.3 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Tecpan de Galeana, Guerrero, lo cual, según estimaciones de la dependencia, representa un golpe de 283 millones de pesos al crimen organizado.

La Semar informó que el decomiso ocurrió tras recorridos patrullaje y vigilancia marítima por personal naval, frente a las costas de Boca Chica, en el citado municipio guerrerense. En total se decomisaron 29 bultos con un peso aproximado de mil 360 kilogramos de presunta cocaína (incluido el peso del embalaje).

Esta acción constituye un golpe al crimen organizado de 283 millones de pesos, y un impedimento para que aproximadamente 2.6 millones de dosis lleguen a la sociedad.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, personal de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente 1.3 toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero.



Con este aseguramiento se evitó que cerca de 2.6 millones de dosis llegaran a las calles. En la presente administración se… pic.twitter.com/QqnUJjoHfb — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 7, 2026

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LMCT