Marina lleva atención médica gratuita a 79 comunidades del Golfo

La Secretaría de Marina (Semar) puso en marcha la cuarta fase “Litoral Golfo” del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, una estrategia con la que busca acercar servicios básicos de salud a comunidades apartadas de seis estados del país.

La jornada se desarrollará del 15 de junio al 5 de julio y contempla la atención de habitantes de 79 comunidades ubicadas en Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Yucatán, regiones donde en muchos casos el acceso a hospitales y centros de salud resulta limitado por las condiciones geográficas.

Para estas labores fueron desplegados más de 250 elementos navales, quienes trabajarán de manera coordinada con personal de la Secretaría de Salud y autoridades de los tres órdenes de gobierno para brindar diversos servicios de manera gratuita.

🚑⚓ La Secretaría de Marina inició una nueva fase del programa “Litoral Golfo”, con el que llevará atención médica gratuita y diversos servicios a 79 comunidades de Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Yucatán.#Marina #Salud #México pic.twitter.com/b39901fZdD — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 16, 2026

La oferta de atención incluye consultas médicas generales, acciones preventivas, pláticas de orientación en materia de salud, así como servicios complementarios como cortes de cabello, reparación de electrodomésticos y asistencia veterinaria, con el objetivo de atender distintas necesidades de las familias beneficiadas.

Uno de los componentes del programa contempla visitas domiciliarias para personas con movilidad reducida y adultos mayores que enfrentan dificultades para trasladarse a unidades médicas. Con ello, las brigadas buscan garantizar que los servicios lleguen directamente a quienes más lo requieren.

Para facilitar las actividades, la Semar dispuso vehículos para el traslado del personal participante, mientras que elementos de Infantería de Marina se encargarán de brindar seguridad en los puntos donde se desarrollen las jornadas y se entreguen los apoyos.

De acuerdo con las autoridades navales, este esquema forma parte de las acciones orientadas a garantizar el derecho a la salud y reducir las brechas de atención en las zonas más alejadas del país.

El Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso ha sido implementado por la Secretaría de Marina en distintas regiones costeras y comunidades rurales, con el propósito de acercar servicios médicos y de prevención a poblaciones que, por razones de distancia o falta de infraestructura, enfrentan mayores obstáculos para acceder a atención oportuna.

Con la fase “Litoral Golfo”, las autoridades prevén beneficiar a miles de habitantes de la región durante las próximas semanas, mediante una estrategia que combina servicios médicos, acciones de bienestar y apoyo comunitario.

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MSL