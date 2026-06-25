Quintana Roo estrena 46 canchas deportivas del Mundial Social 2026.

Miles de familias en Quintana Roo ahora cuentan con 46 nuevas canchas y multicanchas deportivas, inauguradas como parte del programa federal Mundial Social 2026.

Con una inversión superior a los 68 millones de pesos, estos espacios buscan fomentar el deporte y la convivencia en los 11 municipios del estado.

Se busca construir comunidad y promover la paz

La gobernadora Mara Lezama encabezó la entrega simultánea, destacando el impacto positivo para 240 mil quintanarroenses.

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El objetivo principal de este proyecto es construir comunidad y promover la paz a través del deporte.

“El Mundial Social busca una vida sana, tener una cancha y hacer deporte, sobre todo en lugares donde es complicado”, afirmó la gobernadora Mara Lezama durante la ceremonia de inauguración, que se realizó de forma simultánea en los 11 municipios desde la cancha Las Ranitas en Cancún.

Inaugura Mara Lezama las 46 canchas y multicanchas del Mundial Social 2026 en los 11 municipios de Quintana Roo. ı Foto: Especial.

Este programa federal, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se concibe como un legado duradero del Mundial de Futbol 2026 para México.

En el evento, la gobernadora Lezama estuvo acompañada por Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial; Ana Gabriela Villanueva, directora general de Obras Comunitarias de la SEDATU, y Rommel Pacheco, titular de la CONADE, quienes subrayaron la importancia de estas iniciativas para el desarrollo social.

¿Qué municipios se beneficiaron?

La intervención abarcó 23 canchas de futbol y 20 multicanchas, distribuidas estratégicamente para maximizar su alcance.

Los municipios beneficiados incluyen Bacalar (3 canchas), Benito Juárez (8), Cozumel (3), Felipe Carrillo Puerto (7), Isla Mujeres (2), José María Morelos (1), Lázaro Cárdenas (2), Othón P. Blanco (5), Playa del Carmen (9), Puerto Morelos (4) y Tulum (2). Esta cobertura asegura que el beneficio llegue a diversas comunidades.

Antes del corte de listón, los representantes federales explicaron cómo este programa busca dejar una huella permanente en la promoción del deporte a nivel nacional, más allá del evento mundialista.

La gestión de la gobernadora Mara Lezama fue clave para concretar esta infraestructura en el estado, fortaleciendo la infraestructura deportiva y social de Quintana Roo.

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JVR