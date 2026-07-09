Localizan ocho cadáveres en Chiapas

OCHO PERSONAS sin vida fueron localizadas en el municipio de El Bosque, al norte de Chiapas, las cuales fueron ejecutadas presuntamente por la disputa relacionada con la venta de drogas.

Informes locales refirieron que fueron indígenas que caminaban por la vía que comunica a los municipios de Bochil, Pueblo Nuevo y El Bosque, quienes encontraron los cadáveres apilados entre la maleza.

En imágenes que circularon en redes sociales se observa que algunos de los cuerpos portaban uniformes tácticos y encima de ellos había cartulinas con presuntos narcomensajes.

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La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que se trata de ocho víctimas: dos del sexo femenino y seis del masculino.

Asimismo, comentó que fue abierta una carpeta de investigación y un grupo multidisciplinario realiza ya las diligencias y actos de investigación correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos y que los responsables enfrenten a la justicia.

También informó que de los primeros datos de prueba se advierte que la línea de investigación más fuerte es la disputa por la venta de drogas al menudeo entre bandas locales que operan en la región.