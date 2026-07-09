Maru Campos pide al Gobierno federal romper el pacto de complicidad; ‘que los señalados rindan cuentas’, dice

La mandataria de Chihuahua, Maru Campos Galván, advirtió sobre la pérdida de competitividad que sufre el país ante los esquemas de impunidad.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, pidió al Gobierno federal que rompa el pacto con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en las redes sociales, solicitó al gobierno recapacitar y ya no defender al exmandatario estatal, pues advirtió que va a generar desconfianza e incertidumbre económica.

“México pierde competitividad, pierde estado de derecho. Pierde inversión. Pierde confianza. Y millones de familias pagan la decisión de Morena de proteger a los suyos antes que proteger a nuestro país. Al gobierno federal le pido, una vez más, que recapacite. Que actúe. Que los señalados rindan cuentas ante la justicia. Que rompa el pacto de complicidad. Su primera responsabilidad no es cuidar a su partido, sino cuidar a todos los mexicanos", dijo Maru Campos.

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Además, afirmó que hasta el momento no se ha dado ni un solo adelanto de las investigaciones que se iniciaron tras la acusación de Washington contra 10 funcionarios mexicanos.

“La Fiscalía General de la República declaró ayer que no tiene pruebas suficientes, que el caso no reúne el parámetro probatorio para proceder contra Rocha Moya, cuando Sinaloa entero ha vivido la tragedia de los vínculos de sus autoridades con el crimen organizado. Es decir, han decidido proteger a Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos“, mencionó.

Hace semanas advertimos lo que hoy ya es realidad: Estados Unidos se negó a renovar el T-MEC como estaba. Toyota mueve su producción de Tijuana a Texas.



El capital porque la 4T negocia la ley y debilita el Estado de derecho.



México pierde competitividad, pierde inversión, y… pic.twitter.com/3MzCcb09lk — Maru Campos (@MaruCampos_G) July 10, 2026

La gobernadora de Chihuahua afirmó que este caso impactó en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la decisión del mandatario estadounidense de no renovar el acuerdo.

Agregó que dicha decisión ya provocó la salida de Toyota de Tijuana, poniendo en riesgo los empleos de los mexicanos.

“Y ya llegó la primera factura: la automotriz Toyota anunció que traslada su producción de Tijuana a Texas. Sí, están empezando a irse los empleos y el capital, poniendo en riesgo el futuro de miles de familias en México, especialmente en estados como Chihuahua, cuya economía está vinculada a la manufactura y a la exportación. Algunos buscan minimizar el caso de Toyota y dicen que será gradual, pero la pérdida de confianza también es gradual: primero una línea de producción, luego una planta, luego un país”, aseveró.

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JVR