Seguridad en Guerrero: Cae líder de CIPOG-EZ por homicidio

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero cumplimentaron el mandato judicial tras labores de rastreo en la Costa Chica.

En un operativo conjunto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, logró la detención de Jesús “N” este 17 de julio de 2026. El arresto se realizó en el tramo carretero San Marcos – Acapulco, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Jesús “N” es una figura conocida en la región, identificado como dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ) y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria - Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).

Su detención representa un paso significativo en las investigaciones sobre la violencia que azota diversas zonas del estado.

Caso se remonta hasta el 30 de octubre de 2021

La orden de aprehensión se deriva de la investigación por el homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, miembro de una comunidad indígena nahua, ocurrido el 30 de octubre de 2021.

Este crimen generó indignación y preocupación entre las comunidades originarias de Guerrero, que constantemente exigen justicia y seguridad.

Las autoridades señalan que Jesús “N” no solo fungía como líder de organizaciones sociales, sino que también se le vincula con grupos delictivos de alto impacto en la entidad, como “Los Rojos” y el “Cártel de la Sierra” o “Los Tlacos”.

Esta relación, según la Fiscalía, es clave para entender los hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera.

La zona de Chilapa y José Joaquín de Herrera ha sido históricamente un foco de conflictos, donde la disputa territorial entre grupos criminales y la presencia de organizaciones sociales han generado un complejo panorama de inseguridad.

La detención de un personaje con estas características podría tener repercusiones en la dinámica de poder local.

Las carpetas de investigación señalan que el imputado operaba políticamente para el grupo comunitario de la CRAC-PC en la montaña baja. ı Foto: Especial.

Este arresto subraya el compromiso de las instituciones de seguridad mexicanas para combatir la impunidad y desarticular redes criminales que afectan la paz social en Guerrero.

La colaboración entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para abordar la complejidad de la situación en la entidad.

Tras su detención, Jesús “N” fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente en el estado de Guerrero. Ahí se continuará con las investigaciones pertinentes, se realizarán las acciones periciales necesarias y se determinará su situación jurídica conforme a la ley. Este proceso será crucial para esclarecer los hechos y garantizar la justicia para las víctimas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR