“Destapados” de la 4T llenan Guerrero: van 15 apuntados

Continúa el proceso para la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero

En Guerrero, la política entró en modo “temporada de registros”: 15 aspirantes (algunos de los cuales dejaron cargos y hasta la comodidad institucional) se apuntaron a la carrera interna de Morena rumbo a las Coordinaciones Estatales de la Transformación, ese nuevo puesto que ya suena a antesala oficial para 2027.

Al menos hasta ayer, la entidad del Pacífico es la que cuenta con más aspirantes registrados en el proceso interno que el partido guinda abrió el lunes. Le siguen Baja California, con 10 personas interesadas en la gubernatura de esa entidad; Aguscalientes y Colima, con cuatro cada una; Baja California Sur y Chihuahua, tres, y dos para Campeche.

El dato: Morena mantiene abiertos sus registros a distancia de forma virtual, por lo que las cifras pueden ser mayores. Hoy habrá una pausa con motivo del partido de la Selección.

Fuentes cercanas al partido señalaron a La Razón que “Guerrero se ha convertido en el talón de Aquiles de la dirigencia”, por la batalla interna que se avecina. La lista de aspirantes parece más un “quién es quién” de la política local, que un simple registro interno. Aquí nadie quiso quedarse fuera del juego.

Entre los perfiles se encuentra Abelina López Rodríguez, quien solicitó licencia indefinida a la presidencia municipal de Acapulco (en su segundo mandato) desde el 18 de junio. Anteriormente se desempeñó como diputada local y federal.

Crecen aspiraciones ı Foto: Especial

También aparece Félix Salgado Macedonio, senador con licencia que cuenta con una amplia trayectoria política que incluye la alcaldía de Acapulco, diputaciones federales y el Senado, además de haber sido aspirante a la gubernatura en procesos anteriores.

Otra de las aspirantes es Beatriz Mojica Morga, que dejó la Cámara alta para probar suerte otra vez en la pista estatal, en la que compitió en 2015. Tamién llega Esthela Damián Peralta, exdiputada local y expresidenta del Congreso de la Ciudad de México, ahora busca conquistar tierras guerrerenses.

A la lista se suman Javier Saldaña Almazán, quien formalizó su separación temporal como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que ha encabezado en diversas ocasiones; también, Iván Hernández Díaz, exdelegado de Programas para el Bienestar en la entidad, y Pablo Amílcar Sandoval, diputado local, exdelegado federal y fundador de Morena en el estado, quien previamente buscó la candidatura a la gubernatura.

También se encuentran Marcial Rodríguez Saldaña, exdirigente estatal de Morena y exsecretario de Educación local; la diputada local Guadalupe Eguiluz; Arturo Martínez Núñez, integrante de la dirigencia nacional de Morena; Alberto López Rosas, exalcalde de Acapulco y exprocurador de Justicia de Guerrero; Rogelio Ortega Martínez, exgobernador interino del estado y académico de la UAGro, y Rubén Cayetano García, abogado y exdiputado federal.

DE OTROS COLORES. Karen Castrejón, dirigente nacional y senadora del PVEM, se registró como aspirante a coordinadora en defensa de la transformación en Guerrero, proceso en el que competirá en encuesta junto a otros aspirantes, la mayoría provenientes de Morena.

La legisladora llegó al registro acompañada de integrantes del comité nacional y liderazgos locales del partido. Subrayó que la participación de ese instituto político en la contienda no se limita a Guerrero.

“Desde el Partido Verde le estamos dando respaldo a cada uno de nuestros aspirantes, de nuestros liderazgos en las 17 entidades que tendrán cambio de gubernatura”, expresó Castrejón.

Defendió su perfil ante la prensa y rechazó que su paso por la administración priista en Guerrero, donde ocupó la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente, sea una desventaja frente a los militantes morenistas que también buscan el cargo.

El proceso de selección, que calificó de “inédito” será definido mediante una encuesta entre la ciudadanía. La senadora dijo aspirar a ser “un factor de unidad y de compromiso” en la coordinación.

Otro no morenista que se sumó a la competencia fue Victoriano Wences Real, presidente del Partido del Trabajo en el estado, quien fue diputado federal y alcalde de Tlapa.

La amplia participación de perfiles con experiencia en distintos ámbitos de la administración pública, la academia y la representación popular anticipa una de las contiendas internas más competidas de Morena en el país, en un estado considerado estratégico para el partido de cara a las elecciones de 2027.

Regañan a funcionario

Por : Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó la asistencia del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, a una reunión de Morena mientras se encontraba en día laboral, y lo exhortó a definir si permanecerá como servidor público o como militante de un partido.

Aunque comentó que el participar en una reunión partidista es un asunto privado, consideró que el haberlo hecho mientras estaba en funciones no fue correcto. Recordó que tiempo atrás llamó a que quienes ocupen un cargo público definan sus prioridades, porque no se puede ejercer un puesto y a la vez participar en actividades de un partido.

“No está bien, hay que decirle que no está bien, que en día laborable no puede hacer reunión, no puede participar en reuniones partidistas. Yo ya lo dije aquí públicamente: ‘Si eres servidor público, eres servidor público; si vas a hacer labores partidistas, pues entonces tienes que dejar el cargo de servidor público’. No he tenido ninguna comunicación de Sebastián, que quiera dejar el servicio público”, dijo en conferencia de prensa.

Ante el planteamiento de que, supuestamente, Ramírez acudió a presentar el programa Acapulco se Transforma Contigo, dijo que eso lo pudo haber hecho ante cualquier otro partido político y en otros espacios.