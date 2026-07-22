Tormenta tropical Fausto: ubicación y trayectoria en vivo hoy

Aunque Fausto continúa entre las principales búsquedas relacionadas con la temporada de ciclones en México, el sistema ya evolucionó a huracán categoría 1 y permanece bajo vigilancia de las autoridades meteorológicas.

Su desplazamiento sobre el océano Pacífico ha despertado el interés de la población por conocer su ubicación en tiempo real, la trayectoria prevista y si podría modificar las condiciones del clima en el país durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el ciclón mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste, por lo que continuará alejándose de las costas nacionales durante los próximos días.

¿Dónde está Fausto hoy?

En su reporte más reciente, el SMN informó que Fausto se ubica aproximadamente a mil 410 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose sobre aguas abiertas del Pacífico.

El fenómeno mantiene condiciones favorables para seguir intensificándose, por lo que los pronósticos indican que podría alcanzar la categoría 2 antes de comenzar un debilitamiento gradual al desplazarse sobre aguas más frías.

🌀 El centro del #Huracán #Fausto de categoría 1, se localiza a 1,410 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.

🌀 Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/sDmf0LLfUh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 22, 2026

¿Cuál es la trayectoria de Fausto?

Los modelos meteorológicos indican que Fausto continuará avanzando hacia el oeste-noroeste, manteniendo una ruta que lo aleja del territorio nacional.

Debido a esta trayectoria, no existe pronóstico de impacto directo sobre México, ni tampoco zonas bajo vigilancia o alerta por parte de las autoridades de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Afectará el clima en México?

Aunque Fausto permanecerá lejos del país, durante esta semana continuarán las lluvias en diversas entidades debido al monzón mexicano, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en estados del noroeste, occidente, centro y sur del país. En tanto, la influencia de Fausto se limitaría a generar oleaje elevado y corrientes de resaca en mar abierto, sin representar un riesgo para la población.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a consultar únicamente los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que la intensidad y trayectoria de los ciclones tropicales pueden modificarse conforme evolucionan las condiciones atmosféricas.

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MSL