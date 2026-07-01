En NL, 300 mil personas festejan triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador | VIDEO

De acuerdo a información de Gobierno del Estado de Nuevo León más de 300 mil personas disfrutaron del partido en las diferentes sedes instaladas para que ciudadanos disfrutaran de forma gratuita el partido de la Selección Mexicana de Futbol, ante Ecuador, en el Mundial.

El Fan Fest en Parque Fundidora, la Macroplaza y el Parque del Agua lucieron a su máxima capacidad y los asistentes gozaron del partido a través de pantallas gigantes.

El grito de “¡gooooool!” retumbó por toda la ciudad tras las dos anotaciones del representativo mexicano frente a su rival.

Fue tanta la emoción de los regiomontanos que antes de la disputa por el pase a octavos de final entre ambos equipos las sedes ya estaban completamente llenas.

En el Parque Fundidora, los aficionados saltaron las rejas ubicadas en Avenida Constitución y en la calle Washington para poder ingresar al Fan Fest.

De acuerdo a información de la Policía de Monterrey en el perímetro del Barrio Antiguo había unas 40 mil personas celebrando.

Además de regiomontanos y de turistas nacionales todavía fue notoria la presencia de algunos marroquíes, que celebraron el triunfo de México y de turistas de origen europeo.

Las calles de esta zona turística resultaron insuficientes para albergar a todos quienes se encontraban ahí para festejar.

🇲🇽🎉 ¡Monterrey vibró con el triunfo de México! Más de 300 mil personas siguieron el partido ante Ecuador en las distintas sedes del Fan Fest, donde los gritos de gol y la celebración se apoderaron de la ciudad.



⚽ El pase del Tri a los octavos de final desató una auténtica… pic.twitter.com/KpkvLoklR7 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

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FGR