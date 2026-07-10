Exigen nuevos partidos frenar pre-precampañas

TRAS RENDIR protesta como representantes de los nuevos partidos políticos nacionales Somos México y PAZ ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Emilio Álvarez Icaza y Ernesto Guerra Mota llamaron a la autoridad electoral a establecer reglas para las denominadas “pre-precampañas”, al advertir que los procesos políticos anticipados generan condiciones de desventaja para las fuerzas políticas de reciente creación, postura con la que coincidió el consejero electoral Arturo Castillo.

La protesta se realizó de manera virtual durante la primera participación de ambos partidos en una sesión del Consejo General.

6.8 mdp se asignaron para que los nuevos partidos inicien labores

Por Somos México rindió protesta como representante propietario Emilio Álvarez Icaza, mientras que como suplente fue acreditado el exconsejero del INE Marco Antonio Baños. Por PAZ protestaron Guerra Mota, como representante propietario, e Iván Nájera Guzmán, como suplente.

Al darles la bienvenida, Arturo Castillo afirmó que la llegada de nuevas fuerzas políticas enriquece la democracia, pero advirtió que ambos partidos enfrentan una desventaja frente a otras fuerzas que ya realizan actividades políticas anticipadas.

“Sí se trata de procesos políticos anticipados de preparación para el proceso electoral que todavía no empieza”, señaló al referirse a las “pre-precampañas”, y consideró urgente que el Consejo General establezca reglas para atender ese fenómeno.

“Nos parece que es muy importante que este instituto cuente con mejores instrumentos para un contexto difícil”, afirmó Álvarez Icaza, quien señaló que, aunque las “pre-precampañas” no están reguladas expresamente, los criterios del Tribunal Electoral han permitido su desarrollo.