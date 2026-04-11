El fenómeno cultural de Dr. Simi ha cruzado fronteras y ahora sorprende en Japón con la apertura de una Pop-Up Store en Tokio. La icónica botarga mexicana, que tantos momentos divertidos nos ha regalado, se embarcó en una nueva aventura y está dándolo todo para conquistar la capital nipona.

La tienda generó expectativa entre turistas y residentes, quienes acudieron para conocer cómo se adaptó la experiencia de Dr. Simi al estilo japonés. En La Razón te contamos cómo es la tienda, qué mercancía vende y los diseños exclusivos que han causado euforia en redes.

Dr. Simi llega a Tokio con Pop-Up Store; así luce la tienda y esto venden

La Pop-Up Store de Dr. Simi abrió sus puertas este 10 de abril en el distrito de Shibuya, uno de los epicentros juveniles de Tokio, Japón. Desde la entrada, los visitantes fueron recibidos por un enorme muñeco de Dr. Simi vestido con un kimono azul, fusionando la estética mexicana con elementos tradicionales japoneses. Además, un Dr. Simi caracterizado de Ninja también es parte de la bienvenida.

En el interior de la tienda, los pasillos se llenaron de mercancía exclusiva como peluches de la botarga mexicana caracterizados de mariachi, ninjas, futbolistas, etc, así como camisetas, accesorios y figuras miniatura estilo kawaii en ediciones limitadas que combinaban frases en español y japonés.

Uno de los atractivos principales de la Pop-Up Store de Dr. Simi fue el espacio interactivo donde los asistentes podían bailar junto a una botarga de Dr. Simi, replicando el fenómeno viral que en México se vive en conciertos y eventos masivos. Además, se habilitó un área de realidad aumentada que permitía al público tomarse fotos con versiones digitales del personaje en escenarios icónicos de Tokio.

Además, el propio Dr. Simi compartió a través de su cuenta oficial de TikTok un video donde se le ve caminando por las calles de Tokio mientras “rapea” la canción “Japón” de Calle 13.

Si deseas conocer más información sobre esta Pop-Up Store de Dr. Simi, te recomendamos mantenerte al pendiente de la cuenta Dr Simi Tokyo (@drsimitokyo). Diariamente comparten videos promocionales de la mercancía exclusiva de la tienda.