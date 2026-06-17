La popular pareja de Internet Sondra Blust y Carlos Núñez está llamando la atención pues surgieron especulaciones en redes sociales sobre una posible separación.

Los creadores de contenido se casaron hace algunos años y desde entonces viven en Miami, Florida, donde han construido una relación que también se refleja en sus proyectos. Descubre si se mantienen juntos o si el divorcio tocó a su puerta.

¿Sondra Blust y Carlos Núñez terminaron su relación o siguen juntos?

Tras los rumores de una separación, lejos de confirmar una ruptura, Sondra Blust y Carlos Núñez siguen compartiendo momentos en público y en sus plataformas digitales.

Los populares influencers mantienen activo su canal de YouTube JC AND SONDRA, donde publican contenido sobre su vida cotidiana, viajes y experiencias. Hace unos días Carlos anunció un nuevo clip sobre un cambio de imagen de su Ferrari.

Además, Sondra Blust y Carlos Núñez siguen interactuando en redes sociales con comentarios y reacciones en las publicaciones del otro, lo que refuerza la idea de que su relación continúa estable.

En un video que Sondra subió recientemente, se observa a Carlos Núñez sentado en un sillón detrás de ella, lo que confirma su presencia en la vida diaria de la creadora de contenido. Estas imágenes sirven como prueba para sus seguidores de que la pareja sigue unida.

La boda de Sondra Blust y Carlos Núñez se realizó en junio de 2023. La pareja compartió una sesión fotográfica de esta ceremonia tan especial, donde estuvieron presentes sus amigos más cercanos y familiares.

Pese a que no suelen publicar contenido juntos, sí comparten fotos y clips en las mismas locaciones el mismo día, lo que sería una señal de que las dos figuras de Internet aún no han terminado su relación.

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