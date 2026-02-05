¿Quién es la hermana de Sondra Blust y cómo se llama?

En redes sociales surge bastante curiosidad sobre la vida personal de la influencer Sondra Blust, en especial luego de que se difundieran rumores de que tendría una hermana.

Diversos clips virales han alimentado la especulación y ahora muchos seguidores buscan confirmar si realmente existe esta mujer y cómo se llama. Por ello, en La Razón, te contamos lo que se sabe sobre su supuesta hermana.

¿Quién es la hermana de Sondra Blust y cómo se llama?

En un video publicado por el perfil conjunto de Carlos Núñez y Sondra Blust en diciembre de 2025, en plena víspera de Navidad, el joven creador de contenido acude a la tienda Target a comprar varias cajas de casitas de galleta para armar.

Cuando llega a su hogar, sorprende a su esposa, quien está acompañada de algunos integrantes de su familia. Entre estas personas se encuentra una mujer muy parecida a Sondra, quien está vestida de negro y tiene el cabello recogido; carga en brazos a un niño de unos cinco años. Se puede intuir que ella es hermana de la influencer.

Si bien en este video no se menciona el nombre de la chica, en redes sociales los fans de Sondra Blust aseguran que se llama Simone, mientras que otros internautas afirman que su nombre es Britney. Pese a todos estos señalamientos, no se ha confirmado oficialmente cómo se llama la supuesta hermana de la creadora de contenido.

El parecido entre ambas es muy evidente, aunque Sondra es más alta que esta mujer.

Hermana de Sondra Blust ı Foto: IG jcandsondraa

Además, Sondra Blust podría tener otra hermana que, según información recabada a través de sus redes sociales, sería la mayor. El 10 de junio de 2018 la creadora de contenido compartió una fotografía junto a esta mujer y la llamó “My big sister”.

Ambas posan sonrientes y son parecidas en algunas facciones del rostro, así como en el color de piel y el tono de cabello.

¿Quién es Sondra Blust? Edad, origen, estudios y pareja

Sondra Blust, nació el 6 de abril de 2000 en Jacksonville, Oregón (Estados Unidos). Tiene actualmente 25 años.

Inició su camino en el mundo digital en 2017, cuando comenzó a compartir contenido en redes sociales. Con el tiempo se ha convertido en una de las influencers más populares y seguidas de la actualidad.

Sobre su vida personal se sabe que, desde 2023, está casada con Carlos Núñez, un creador de contenido mexicano con quien comparte la cuenta @jcandsondraa en Instagram.