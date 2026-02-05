¿Sondra Blust tiene una hermana gemela? Entérate

Desde hace un tiempo, las redes sociales se han visto inundadas de clips virales donde supuestamente aparece la influencer Sondra Blust acompañada de una hermana gemela.

Los videos fueron difundidos principalmente en TikTok e Instagram y muestran a la popular creadora de contenido en escenas que parecen duplicarla, generando un intenso debate entre sus seguidores.

Mientras algunos fans aseguran que se trata de una gemela real y que la influencer habría mantenido en secreto este detalle de su vida, otros sostienen que todo es producto de la inteligencia artificial o edición mediante alguna aplicación digital.

En La Razón te ayudamos a descifrar qué hay detrás de estos virales y si realmente existe una “gemela oculta” de Sondra Blust.

¿Sondra Blust tiene una hermana gemela?

De acuerdo con los comentarios de los fans de Sondra Blust en redes sociales como TikTok, la presunta gemela de la creadora de contenido se llamaría Simone o Britney.

Carlos Nuñez, el esposo de la creadora de contenido estadounidense compartió un video junto a ambas mujeres, sin embargo, millones de usuarios afirman que se trata de una edición. La supuesta gemela aparece con el cabello recogido, una sudadera negra y pantalones tipo cargo, un estilo contrario al de Sondra.

“Sondra tiene una gemela”, indica la descripción de este clip viral que acumula millones de reproducciones y casi 80 mil Me Gusta en Instagram.

Algunos comentarios son:

“Se nota que es la misma ”

“Es un vídeo editado , fíjense en la mano cada anillo”

“Está mintiendo”

“Debería hablar tu supuestamente gemela, es una plantilla de capcut”

En otra ocasión, en marzo del año pasado, Sondra Blust compartió un video donde aparece junto a esta supuesta hermana gemela. El clip acumula en TikTok más de 1.5 millones de Me Gusta y tiene escrito “Cuando dicen que mi gemela es IA”.

El público sostuvo que todo se trata de una edición de video, pues detalles como los accesorios o que no haya interacción entre ellas, son considerados indicios de que el clip es falso. Sin embargo, otros fans aseguran que la joven influencer sí tiene una hermana, pero no la del video.

Los comentarios de sus seguidores son:

“A mí no me engañan, porque la gemela de Sondra tiene la mano detrás, en vez de abrazarla”

“A mí no me van a engañar”

“Si no es IA agárrala de la mano en un TikTok y ya”

Nosotros concluimos que sí existe una hermana de Sondra Blust pero podrían ser mellizas, no gemelas. Sin embargo, no sería quien aparece en ambos videos, pues están editados.