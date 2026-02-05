Sondra Blust es una joven de 25 años que ha conquistado las redes sociales por su carisma y belleza. Cuenta con más de 19 millones de seguidores en redes sociales por lo que su nombre aparece en rankings de influencers más influyentes de Estados Unidos y Latinoamérica.

Ante este enorme crecimiento de la creadora de contenido, miles de usuarios se preguntan qué es lo que la hace tan especial y qué tipo de contenido hace. En La Razón de México te contamos.

¿A qué se dedica Sondra Blust y qué tipo de contenido hace?

Sondra Blust se dedica principalmente a ser modelo, influencer y creadora de contenido digital. Su trabajo se centra en producir videos de diversas temáticas.

Principalmente, comparte clips de moda y estilo de vida, donde muestra sus outfits, rutinas y consejos de imagen y cuidado personal. A pesar de ser estadounidense, ha dejado claro que siente un gran aprecio por la cultura latina, pues comparte bailes, recetas y referencias que han reforzado su vínculo con esta comunidad.

Además, Sondra Blust comparte contenido de entretenimiento y humor, a través de clips dinámicos en TikTok que se vuelven virales rápidamente. Mientras tanto, en YouTube e Instagram, comparte vlogs, sesiones fotográficas y momentos de su vida cotidiana como viajes o paseos.

En Instagram cuenta con 4.9 millones de seguidores, mientras que en TikTok acumula 9.1 millones.

Sondra Blust también cuenta con un perfil (sondrablust) en la página FanFix, donde publica contenido exclusivo con su comunidad de fans. Hay planes desde 11 dólares al mes y fotos disponibles sólo con ser suscriptor.

Este contenido es mayormente explícito, es decir, que incluye desnudos que podrían incomodar a algunas personas. Esta aplicación cuenta con una sección especial para chatear o mensajearse con Sondra Blust.

¿Quién es Sondra Blust?

Sondra Blust nació el 6 de abril de 2000 en Jacksonville, Oregón, Estados Unidos, y actualmente tiene 25 años. Desde 2017 comenzó a publicar en redes sociales, construyendo poco a poco una identidad digital que hoy la posiciona como una de las influencers más seguidas de Internet.

Sobre su vida personal, se sabe que mantiene un perfil reservado. Aunque algunos portales de entretenimiento han especulado sobre su vida sentimental, no hay confirmación oficial de que tenga pareja o salga con alguien.