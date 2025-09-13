Brenda Catalán, nueve años de viajes, aprendizajes y 200 millones de vistas en YouTube

La creadora de contenido Brenda Catalán celebra un doble motivo de orgullo: su noveno aniversario en YouTube y haber alcanzado los 200 millones de visualizaciones en su canal. Una cifra que, reconoce, jamás imaginó cuando era una joven recién egresada de la universidad que decidió convertir un proyecto de tesis en la aventura de su vida.

“Si hace nueve años alguien me hubiera dicho que llegaría a esto, no lo habría creído. Yo era una niña con miedos, que empezó sin dinero, con una cámara y muchas ganas de comunicar. Hoy sigo sorprendiéndome de todo lo que se ha logrado”, dice la Youtuber en entrevista con La Razón.

Brenda creció en Acapulco, rodeada de escenarios que pronto se convirtieron en sus primeras locaciones. Su canal surgió como un trabajo universitario sobre turismo, pero rápidamente tomó forma profesional. El apoyo de familiares y amigos desde su primer video la impulsó a seguir adelante.

En un contexto donde los creadores de viajes eran escasos en México, ella apostó por mostrar la riqueza del país con autenticidad y pasión.

Tener este escenario tan maravilloso como México, pues me lo pusieron fácil Brenda Catalán



Lejos de los estereotipos, Brenda Catalán recalca que su crecimiento ha sido fruto de la constancia: “Lo que me ha resultado a mí es trabajarlo con inteligencia, hacerlo con disciplina, y sobre todo sobre mi pasión, trabajar sobre lo que realmente me gusta”.

Hoy es considerada una de las creadoras de contenido de viajes más influyentes de México, llevando al país a los ojos del mundo.

Brenda Catalán inició su canal como un proyecto escolar ı Foto: Especial

Una de las claves de su éxito ha sido la cercanía con su audiencia. Brenda llama “familia” a sus seguidores y busca que su contenido sea apto para todas las edades. “Me emociona mucho cuando la gente me dice que en casa de sus abuelitos se reúnen los fines de semana a ver mis videos juntos. Eso significa que me permiten entrar en un espacio muy íntimo de sus vidas, y es un regalo enorme”, relata.

Mayores retos y los futuros proyectos de Brenda Catalán

Aunque su equipo suele acompañarla en la mayoría de los viajes, uno de sus mayores desafíos fue un recorrido de mes y medio por Europa, en solitario. “Me fui sola con mi selfie stick y mi mochila. Tenía miedo, lloré antes de subirme al avión, pero aprendí muchísimo. Viajar sola es también un viaje hacia adentro”, asegura Brenda Catalán.

En cuanto a la evolución del contenido digital, reconoce que ha debido adaptarse: “Cuando empecé, la gente veía videos largos. Hoy debes transmitir un mensaje en menos de un minuto. No se trata de resistirse, sino de evolucionar”.

La youtuber recorre los lugares más bellos de México y el mundo ı Foto: Especial

Además de querer visitar Islandia y sus auroras boreales, Brenda tiene un sueño personal que espera cumplir: actuar. Desde hace un año estudia con un maestro de actuación y anhela participar en algún proyecto de cine o televisión.

Asimismo, Brenda Catalán continúa celebrando los logros junto a su audiencia, ya que reveló que llegó a la impresionante cifra de las 200 millones de visualizaciones en su canal de YouTube. “Hay quienes creen que un like no sirve de nada, pero es todo lo contrario. Yo siempre digo que es el poderoso like. Gracias a mis seguidores, todo esto ha sido posible”, concluye.

Brenda Catalán agradece a sus seguidores el apoyo durante 9 años ı Foto: Especial