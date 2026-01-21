Lester Cardona ‘Supremo’: Edad, estatura y redes sociales del influencer

El influencer Lester Cardona, mejor conocido como Supremo es el creador de contenido más seguidor en Honduras y a través de los años, ha tenido diversas facetas que ha hecho crecer su audiencia.

Desde hacer videos para plataformas como TikTok a sacar sus propias canciones con videclips y ahora, Supremo incluso forma parte de un grupo de creadores de contenido que juegan fútbol en la Selección Nacional de Tiktokers de Honduras en partidos transmitidos en plataformas como Facebook, YouTube y Kick.

El famoso incluso ha protagonizado polémicas como supuestos videos filtrados recientemente o en el pasado, filtraciones reales de contenido íntimo que él ha sabido manejar tratando de mantener a terceras personas limpias de la polémica.

Edad, estatura y redes sociales de Lester Cardona ‘Supremo’

El creador de contenido hondureño nació el 20 de octubre de 1994 y actualmente tiene 31 años de edad. Se desconoce cuál es su estatura, pues no existe un registro de ello hasta el momento.

En su cuenta de Instagram, @soysupremo_ cuenta con un millón de seguidores y tiene la descripción “No es contenido, es SUPREMO”. En ese sentido, publica fotos de su día a día y algunos reels.

Su TikTok tiene 3 millones de seguidores y ahí sube contenido principalmente de comedia, alcanzando un total de 76.5 millones de me gusta desde que tiene dicha cuenta con el nombre @soysupremo.

Su cuenta de X (antes Twitter) es bastante más pequeña, ya que a pesar de que se encuentra en el mismo desde 2019, cuenta con 23,6 mil seguidores, un numero menor al del resto de sus redes.

En la cuenta @soysupremo_ de dicha red social, publica principalmente comentarios y opiniones, siendo esta una ventana que permite ver con mayor detalle la identidad del famoso detrás de su imagen de influencer exitoso.

Finalmente, en su cuenta de YouTube, Supremo ha alcanzado 3,2 millones de seguidores, siendo este una de sus redes sociales principales. “El Streamer #1 de HONDURAS”, presume en dicha red.