¿Quién es Supremo en Honduras? El influencer más famoso del país

El tiktoker conocido como Supermo, cuyo nombre real es Lester Cardona, es uno de los creadores de contenido más famosos de Honduras, quien se hizo famoso por sus videos y publicaciones donde visitaba varios países alrededor del mundo.

¿Quién es Supremo?

Supremo es un creador de contenido hondureño que nació el 20 de octubre de 1994, por lo que tiene 31 años de edad. El hombre que tiene 1 millón de seguidores en Instagram publica de manera constante sus viajes y sus otros proyectos.

Y es que el famoso también es cantante y hace colaboraciones con otros influencers de su país, destacando además en diversos eventos donde aparece, como el TikTok Live Fest 2025.

Además, forma parte de la Selección Nacional de Tiktokers de Honduras, lo que lo lleva a participar en partidos de fútbol amateur con buena producción que se transmiten en plataformas como YouTube, Facebook y Kick.

Sobre su vida privada, el joven celebró los 8 años de su hija Tina en los primeros días de enero, al publicar fotos de la pequeña con un ramo de flores y con un pastel que tenía su nombre y edad.

En sus redes sociales, no revela encontrarse en una relación sentimental. En el pasado, se sabe que fue pareja de Milagro Flores, quien ha pedido que se le deje de relacionar con él ya que no planean una reconciliación amorosa:

“Así como yo, Supremo es un hombre libre, soberano e independiente. Él puede hacer con su vida lo que quiera, puede hacer sus shippeos que tanto le gustan”, dijo.

En 2023, el famoso compartió con su público sobre el interés que tenía por retomar sus estudios universitarios, pues en el pasado no le era posible pagarse la educación, pero ya lograba pagarse su carrera de Gerencia y Negocios en una universidad privada.

Antes, en 2022, Supremo se presentó en varios escenarios de España, país europeo donde inició su gira musical junto a otros artistas nacionales e internacionales.