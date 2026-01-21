El ‘video’ filtrado de Lester Cardona ‘Supremo’ en redes sociales

El creador de contenido Lester Cardona, mejor conocido como Supremo es el influencer más famoso de Honduras, quien recientemente se ve envuelto en rumores sobre la supuesta filtración de un video personal.

En plataformas como X, hay especulación sobre el supuesto video de Supremo, aunque nadie termina de aclarar si se trata de un material íntimo o qué es lo que sucede en general.

Supremo habla del video filtrado

Sin dar demasiados detalles sobre lo ocurrido, el creador de contenido publicó un mensaje contundente y muy breve en el que dejó claro que el video no se trata de uno real, sino de algo creado de manera artificial.

“Ese video que andan por ahí es ‘ia’”, escribió en su Instagram junto con un emoji de una carita que pone los ojos en blanco. De este modo, buscaba borrar de manera contundente con cada uno de los rumores.

Supremo habla del video filtrado ı Foto: IG: @soysupremo_

En el pasado, el hondureño recibió fuertes críticas por la filtración de un video íntimo y en aquel momento también reaccionó y aseguró que se trataba de un material de hace varios años, además de cuestionar a las personas que roban contenido privado para exponerlo en redes sociales.

“Con esto de las redes sociales que no hay privacidad no puedo tener una relación formal con nadie. Respeto mucho la imagen de cada quien y no quiero dañarle la imagen a Eilyn Lindo”, comenzó.

Agregó: “Ella es una chica muy bonita y trabajadora y quien tiene muy buena imagen, ella no es la del vídeo”, escribió de manera tajante en aquel entonces. Ahora, el nuevo supuesto video filtrado de Supremo lo vuelve a poner en el centro de atención.