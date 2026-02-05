Sondra Blust es una joven creadora de contenido se ha convertido en una figura influyente dentro del entretenimiento digital. Actualmente vive en Estados Unidos, sin embargo, sus publicaciones suelen ser en idioma español, por lo que sus millones de seguidores se cuestionan cuál es el origen de esta bella joven.

Además, la influencer de 25 años suele conectar de inmediato con la comunidad latina en dicho país del norte y con usuarios de algún país de Latinoamérica. Entonces, ¿Sondra Blust es o no latina? Te contamos a continuación.

¿Dónde vive y de qué país es Sondra Blust?

Sondra Blust es originaria de Estados Unidos, y comenzó a construir su carrera como creadora de contenido. Nació el 6 de abril de 2000 en Jacksonville, Oregón, EU.

Está casada con Carlos Núñez, un mexicano que también crea contenido digital. La boda se realizó en junio de 2023 y su última foto juntos es de julio de 2025, sin embargo, hay rumores que señalan que están separados o divorciados.

La joven de 25 años suele compartir contenido en idioma español, por lo que suele haber confusión entre sus fans sobre su lugar de origen. Aunque sus publicaciones reflejan una fuerte conexión con la cultura latina, especialmente con México y Centroamérica, su nacionalidad es estadounidense.

Además, esta creadora de contenido tiene varios amigos y seguidores de origen latino. Es una de las mejores amigas de Gia Lover, otra creadora de contenido, pero mexicana, con quien ha realizado sesiones de fotos que se volvieron muy populares en Instagram.

Pese a ser estadounidense, con su apertura hacia la cultura latina, ha podido construir un puente entre audiencias de distintos países y convertirse en una figura que conquista millones de corazones de hispanos.

Actualmente, Sondra Blust reside en Miami, Florida, una ciudad que se ha convertido en los últimos años en epicentro de influencers, artistas y creadores digitales de todo el mundo.

Sus millones de seguidores en redes como TikTok e Instagram, le han permitido colaborar con diversas marcas internacionales y participar en eventos de gran alcance. De este modo, es considerada en la actualidad una de las influencers más seguidas y comentadas del momento.

Sin embargo, la influencer mantiene un perfil reservado respecto a su vida privada, evitando dar demasiados detalles sobre sus relaciones amorosas o su rutina diaria, sobre todo por seguridad.