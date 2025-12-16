Martha Higareda revela que tuvo preeclampsia y uno de sus bebés estuvo en terapia intensiva | FOTOS

Martha Higareda revela que tuvo preeclampsia y uno de sus bebés estuvo en terapia intensiva

A mediados del mes de noviembre, Martha Higareda dio a luz a sus gemelas, una noticia que llenó de emoción a sus seguidores, pues la actriz y su esposo habían compartido detalles de su proceso para convertirse en padres.

Martha Higareda se sinceró y mostró los detalles menos dulces de su parto, al revelar que tuvo complicaciones después de dar a luz. En ese sentido, contó que tuvo preeclampsia y que uno de sus bebés estuvo en terapia intensiva.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de Amarte Duele compartió una serie de fotos en las que muestra su faceta como mamá a los 42 años de edad. Además, se tomó unos minutos para explicar los problemas de salud que enfrentó.

En las fotos, podemos ver a la mujer en el hospital en diversos momentos. “Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215″, compartió.

“Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”, escribió la comediante, quien aseguró haber experimentado una experiencia espiritual en medio de su crisis de salud:

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Jesús y El rosario me salvaron”, comentó.

Al final, Higareda agradeció el apoyo que recibió por parte de su esposo, así como a sus familiares, amigos y médicos que le acompañaron en este complicado proceso después de dar a luz a sus bebés.

El embarazo de la famosa tenía cierto nivel de riesgo, ya que por su edad ya era considerado un embarazo geriátrico. Además, el hecho de tener gemelos hacía más riesgoso aún el caso.

Fue a mediados de noviembre que Martha Higareda y Lewis Howes dieron a conocer el nacimiento de sus gemelas, a menos de un año de haber contraído nupcias en una boda exclusiva con sus seres queridos.