¡Martha Higareda ya es mamá! Nacen sus gemelas con Lewis Howes

Martha Higareda y Lewis Howes se han convertido en padres de gemelos, tras varios meses de espera donde la pareja se dedicó a compartir los detalles del embarazo de la actriz de Amarte Duele. Ahora han revelado que le han dado la bienvenida a sus dos hijos.

Tras un tiempo buscando tener hijos, Martha Higareda y Lewis Howes se han convertido en papás, como dieron a conocer recientemente. La noticia generó emoción entre los fans de la actriz y el escritor.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida. Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos.”

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios”, compartieron en redes sociales

El embarazo de Martha Higareda

Durante su embarazo, la pareja no ha dudado en mostrar detalles sobre la dulce espera desde antes incluso de que supieran que iban a tener gemelos. Tras hablar del embarazo a finales de junio, fue en agosto que compartieron que tendrían dos hijos al mismo tiempo.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo”, expresó Higareda llena de entusiasmo por esta nueva etapa en su vida.

Recordemos que en 2024, la actriz se sometió a una compleja operación cuyo tratamiento duró varios meses, pues tenía tumores benignos en el útero que le impedían quedar embarazada.

Sobre los peligros que implica un embarazo múltiple, además de que ya era considerado como embarazo geriátrico por tener 42 años, la artista reveló que se apoyó mucho en Claudia Álvarez, una amiga suya que tuvo gemelos.

“Me apoyo mucho en mi amiga Claudia Álvarez, que tuvo un embarazo gemelar, así a cada rato le pregunto sobre cómo le hizo con tal o cual cosa, y eso va desde los productos que ordena hasta las cosas del cuarto”, contó.

“Llevábamos tiempo sin cuidarnos y aunque yo soy fértil estos miomas no permitían que hubiera espacio para un bebé dentro del útero. La operación fue complicada porque estaban grandes“, explicó detalladamente.

Por esta reciente operación, la famosa no tuvo un parto natural, algo que ella ya había advertido en el pasado, cuando mencionó que los bebés nacerían a mediados de octubre.

Martha Higareda y Lewis Howes se casaron en febrero de 2025, tras poco menos de dos años de haberse comprometido. Ahora, inician un nuevo momento en sus vidas con los gemelos que nacieron.