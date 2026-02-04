¿Karina García tiene OnlyFans? Los videos y fotos que se han filtrado de la modelo en el pasado ha desatado la duda de si es creadora de contenido en la plataforma popularizada por dar acceso a contenido íntimo de manera consentida por millones de mujeres.

Ahora, te compartimos los detalles de a qué se dedica la colombiana y si es que forma parte de dicha plataforma en la actualidad o por el contrario, se limita a la creación de contenido tradicional en redes sociales comúnes.

¿Qué tipo de contenido hace Karina García?

En el pasado, Karina García tuvo OnlyFans, donde publicaba contenido erótico que estaba disponible para sus suscriptores. En su momento tuvo tanto éxito que apenas en su primer mes ganó entre 50 y 80 mil pesos colombianos.

En una entrevista pasada durante el reality La Mansión de Luinny, la creadora de contenido ahondó en el tema: “Cuando yo decidí abrir Only, yo estaba pasando por una situación supermala. Y yo siempre he sido una mujer muy abundante, gloria a Dios, me encanta el dinero, me encanta trabajar. Qué resuelve. Siempre”, comenzó.

“Yo había acabado de tener a mi bebé, mi niño tiene cinco años. O sea, tenía un marido que no servía para nada. El papá del niño. Bueno, él ama a su hijo, pero me refiero a resolver económicamente. Y yo dije: ‘¿Qué voy a hacer? Me va a tocar abrir esta página’“, recordó.

A pesar de su éxito, la famosa prefirió dejar de hacer el contenido en 2025, ya que mientras ella estaba en La Casa de los Famosos Colombia, se filtró material fuera de la plataforma, por lo que ella prefirió dejar de lado aquella famosa.

“Ya cerré Only porque siento que fue un ciclo en mi vida”, señaló en ese momento. Actualmente, Karina García crea contenido principalmente de moda y belleza, así como de su día a día, presumiendo su belleza en plataformas como Instagram y TikTok.