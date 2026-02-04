¿Dónde ver los videos y fotos más virales de Karina García?

Karina García se ha convertido en tendencia recientemente en redes sociales por las fotos y videos que publica tanto en las plataformas tradicionales de contenido como en otros sitios web de manera exclusiva para sus suscriptores.

¿Quién es Karina García y dónde ver sus videos virales?

Karina García es una influencer colombiana que se hizo famosa a nivel internacional gracias a su participación en La Casa de los Famosos Colombia 2025, además de su presencia en redes sociales como TikTok, Instagram.

Es CEO de una marca de ropa deportiva para mujer y en su cuenta de Instagram tiene 5.4 millones de seguidores, por lo que ha sabido llevar su imagen a otro nivel al ser un referente de estilo en la plataforma.

Uno de sus videos más virales es uno donde hace lip sync a un audio que dice “te ves económica ¡NO!“. El clip dura apenas unos segundos, pero la podemos ver en su auto luciendo un top rojo y lentes a juego.

También en las redes sociales tradiciones tiene fotos que se han hecho virales, como las que se tomó durante el evento Stream Fighters, pues ella boxeó en contra de la modelo Karely Ruiz y aunque perdió, dejó una reflexión junto a las imágenes.

“Jamás pensé hacer esto pero lo hice, Lo viví, lo sentí, lo disfruté, lo di todo…siento que soy otra mujer después de vivir esta experiencia, su pollito de colores logró vencer miedos, hoy siento que puedo con todo, siento que lo logré“, escribió en ese momento.

Sin embargo, quizás su contenido más viral es el que formaba parte de otro sitio web. Se trata de OnlyFans, aunque en la actualidad la mujer borró su perfil y ha decidió abandonar ese tipo de contenido que aunque sigue público, ya no es bajo el consentimiento de la modelo.

En una entrevista pasada durante el reality La Mansión de Luinny, la creadora de contenido ahondó en el tema: “Cuando yo decidí abrir Only, yo estaba pasando por una situación supermala. Y yo siempre he sido una mujer muy abundante, gloria a Dios, me encanta el dinero, me encanta trabajar. Qué resuelve. Siempre”, comenzó.

“Yo había acabado de tener a mi bebé, mi niño tiene cinco años. O sea, tenía un marido que no servía para nada. El papá del niño. Bueno, él ama a su hijo, pero me refiero a resolver económicamente. Y yo dije: ‘¿Qué voy a hacer? Me va a tocar abrir esta página’. Cuando la abrí, el primer mes me hice como cincuenta, ochenta millones de pesos. Eso es demasiado dinero sin mostrar nada. Amiga, ¿quién no se va a emocionar así?, mencionó Karina García.