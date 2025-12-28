El influencer mexicano Daniel Borjas, conocido por sus transmisiones en vivo y dinámicas virales en redes sociales, protagonizó anoche un incidente en un restaurante de San Pedro Garza García, Monterrey, que terminó con su detención en plena transmisión.

Miles de sus seguidores presenciaron el momento en vivo y tienen más preguntas que respuestas, pues todo pasó en poco tiempo. Te contamos qué pasó.

Arrestan a Daniel Borjas en plena transmisión EN VIVO | VIDEO

El creador de contenido Daniel Borjas, según lo que comenta en el clip, se encontraba acompañado de amigos cuando, dijo, un joven, junto a su pareja, llegó a dirigirse a ellos de manera agresiva, lo que derivó en una discusión.

Borjas aseguró frente a más de mil quinientos espectadores conectados a su transmisión en vivo que únicamente “se defendió”. Los policías lo acusaron de haber iniciado una “riña”, hecho que él negó todo el tiempo.

Al mismo tiempo, otro oficial le comentó que estaba “alterando el orden”. En el audio de la transmisión se escucha al influencer Daniel Borjas reclamar a las autoridades: “¿Por qué me arrestan? ¿Cómo alteré el orden? Yo me defendí”.

Mientras era rodeado por oficiales, el creador de contenido insistió en que se revisaran las cámaras del lugar para comprobar su versión de los hechos. Los agentes, por su parte, continuaron señalando que el grupo estaba “participando en una riña” y que además se había faltado al respeto a la autoridad, motivo por el cual procedieron a trasladarlo a las instalaciones del C2 a bordo de una patrulla.

Durante el forcejeo, Daniel Borjas pidió ser grabado y exigió conocer el nombre de los oficiales que lo detenían, sin resultado. Al mismo tiempo, uno de sus acompañantes narró que el conflicto comenzó cuando un individuo lanzó comentarios ofensivos y terminó afectando a toda la mesa del influencer. “Mi carnal todavía no hizo nada, pero lo reventaron y nos salpicaron a todos”, relató.

El arresto del joven generó confusión entre los seguidores que presenciaban la transmisión en vivo. Hasta el momento, Daniel Borjas no ha publicado más información en sus cuentas oficiales y se desconoce su paradero tras ser trasladado por las autoridades municipales.

¿Quién es Daniel Borjas?

Daniel Borjas es un creador de contenido mexicano muy popular en TikTok y YouTube, conocido por sus entrevistas en la calle. También ganó fama por su serie viral “¿Cuánto cuesta tu outfit?”, la cual consiste en hacer entrevistas a desconocidos e influencers preguntando cuánto cuesta su atuendo.

Tiene millones de seguidores y se ha convertido en una figura influyente dentro del entretenimiento digital en México. Su video más visto supera los 25 millones de reproducciones, en el que entrevista al cantante Gabito Ballesteros.