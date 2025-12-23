¿Quién era Adam The Woo y de qué murió el influencer?

En las últimas horas, se reportó la muerte de David Adam Williams, mejor conocido en redes sociales como Adam The Woo. El creador de contenido estadounidense de 51 años de edad fue encontrado por un amigo inmóvil en su cama y llamó a servicios de emergencia.

Bomberos y policías no tardaron en llegar a la vivienda de Adam, pero al momento de su arribo, el hombre ya no tenía signos vitales. El amigo había estado intentando ponerse en contacto con él después de no recibir respuesta durante varios días, por lo que lo buscaba para verificar su estado.

¿Quién era Adam The Woo?

Considerado como un pionero en el vlogging de viajes en YouTube, el creador de contenido documentaba sus viajes exploraba parques temáticos, visitaba sitios históricos y descubría tesoros ocultos.

Su carrera en redes sociales comenzó en 2009 y en 2012 estableció su principal proyecto, The Daily Woo, donde durante años compartió videos diarios de sus aventuras a través de los 50 estados de Estados Unidos.

El último video de su canal fue publicado hace dos días y en él, mostraba un poco de sus decoraciones navideñas y grababa un vlog en las calles de Florida junto a El Grinch.

¿De qué murió Adam The Woo?

“Los agentes acudieron inicialmente a la dirección a las 12:24 p. m. del lunes para una verificación de bienestar. La residencia fue asegurada y no se logró contacto con el hombre adulto que residía allí”, afirmó un oficial de información pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola.

Hasta ahora, se desconoce la causa exacta de su muerte, aunque ya se llevó a cabo la autopsia y en el futuro cercano se revelará la misma a sus seres cercanos.