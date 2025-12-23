Jaime Toral es detenido por trata de personas; influencer grababa videos con Doña Lety

Se informó sobre la detención del influencer Jaime Toral, quién se hizo viral por sus videos con Doña Lety y ahora es acusado de trata de personas en su modalidad de explotación.

La detención de Jaime Toral ocurre después de que las autoridades de Zacapoaxtla del estado de Puebla, lanzaran una recompensa de hasta 300 mil pesos mexicanos para quién tuviera información para capturar al individuo.

Elementos de Seguridad Pública de #Zacapoaxtla, detuvieron la tarde de este 22 de diciembre, al influencer Jaime Pascual Hernández Toral, acusado por el delito de trata de personas, emitido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. pic.twitter.com/2KmjmEg6rG — Voz de Zacapoaxtla (@DarioCruz13) December 23, 2025

“Los elementos de Zacapoaxtla aseguraron al creador de contenido sobre la calle Arista en el centro de la ciudad, luego de recibir un reporte del sistema de emergencias 911 tras un llamado ciudadano el cual identifico y alerto como la persona que fuera boletinada por la Fiscalía de Veracruz”, se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad de Zacapoaxtla.

El individuo no solamente es acusado de haber mantenido secuestrada a Doña Lety mientras supuestamente le estaba ayudando en sus videos virales, pues también se le relaciona con la desaparición de una mujer que salía con él al momento en que dejó de ser vista por su entorno.

Jaime Toral alcanzó viralidad por sus videos de filantropía, donde buscaba ayudar a las personas en situaciones vulnerables de manera económica y alimentaria. Sin embargo, cobró mucha popularidad por sus videos con Doña Lety.

Su historia en Internet dio un giro de 180 grados cuando se dio la noticia de que Doña Lety había sido rescatada después de permanecer privada de su libertad por el creador de contenido, una noticia que sorprendió al público mexicano.

En sus primeras declaraciones tras ser rescatada en el 2024, Leticia Gómez aseguró que la persona que la tenía retenida en contra de su voluntad es Jaime Toral, el hombre que le habría hecho viral en redes sociales.

La mujer explicó que Toral la tenía amenazada y la obligó a permanecer en su hogar desde hace dos años. Cabe mencionar que Doña Lety tiene problemas de movilidad por enfermedades crónicas, pero logró escapar tras un descuido de Jaime.

Por su parte, Jaime reaccionó a las acusaciones en su momento: “No vamos a permitir que se afecte la imagen de esta página con mentiras, cuando lo único que hemos hecho es ayudar a lo largo de estos seis años, convencidos de nuestra inocencia. Doña Lety no estaba encerrada, ella vivía con nosotros en la misma casa", expresó en un video.

Por otro lado, en octubre del 2025, se hizo viral la noticia de que la novia de Jaime Toral había desaparecido desde febrero del 2024. Tras su desaparición su familia acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz a denunciar. Se activó el Protocolo Alba, este es un mecanismo implementado en México para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, con el objetivo de proteger su vida y bienestar.