¿De dónde es Doña Lety y de dónde es Jaime Toral, influencer por el que ofrecen recompensa?

Recientemente la Fiscalía de Veracruz emitió una ficha de recompensa para quien ofrezca información sobre el paradero de Jaime Toral, el influencer que se hizo viral luego de publicar videos ofreciendo ayuda a Doña Lety.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ofrece una recompensa de 350 mil pesos para quien otorgue información “veraz, útil, eficaz y oportuna para la localización, detención o aprehensión del C. Jaime Pascual Hernández Toral”, pues este es señalado por el delito de trata de personas.

En 2024 Doña Lety presuntamente habría interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por estar privada de la libertad, por lo que elementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar en el que se encontraba para poder resguardarla e iniciar las investigaciones.

Doña Lety siendo resguardada por la Guardia Nacional ı Foto: Redes Sociales

¿De dónde es Doña Lety y de dónde es Jaime Toral?

Doña Lety ganó popularidad en la red social TikTok luego de que se comenzaran a publicar videos en los que se mostrara que su situación económica no era buena, y que su estado de salud era bastante delicado.

Jaime Toral publicaba videos ayudando no sólo a Doña Lety, sino a otras personas en situación vulnerable, sin embargo, tras la respuesta que recibieron los videos de Doña Lety, esta comenzó a ser el personaje más recurrente en sus videos.

Leticia Hilman Gómez y Jaime Toral son originarios de Veracruz, y residían en la ciudad de Tantoyuca, lugar en el que grababan videos para publicarlos en redes sociales luego de hacerse virales en redes sociales con el primer video de “Doña Lety” en 2021.

Jaime Toral y Doña Lety ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué ofrecen recompensa por información de Jaime Toral?

Luego de la denuncia que presuntamente interpuso Doña Lety en 2024, Jaime Toral publicó un video en el que aclaraba que Leticia Hilman no fue privada de la libertad, “¿se acuerdan ustedes del dicho cría cuervos y te sacarán los ojos? Definitivamente nuestra experiencia forma parte de este dicho” dijo el creador de contenido.

Jaime Toral posteriormente asegura que Doña Lety salió del lugar donde residía de manera voluntaria y no escapó, como lo señalaban en redes sociales, y señala que Leticia sufre de alteraciones emocionales, y es algo que puede ser constatado por los vecinos del lugar en el que residía con su esposo y su hijo.

ficha de recompensa de Jaime Toral ı Foto: Redes Sociales

En dicho video el creador de contenido asegura que el problema de Doña Lety no estaba relacionado con algún padecimiento físico, pues en 2022 la llevaron con un neurólogo, quien les confirmó que “su padecimiento se inclinaba más a un cuadro psiquiátrico.”

En 2024 luego de que Leticia Hilman fuera resguardada por la Guardia Nacional, también se dio a conocer una ficha de búsqueda de Rosa Pimentel, quien presuntamente fuera pareja sentimental de Jaime Toral.

Algunas versiones señalan que la desaparición de Rosa Pimentel fue posterior a que esta diera a luz, esto de acuerdo con la fecha señalada en la ficha de búsqueda, sin embargo, la familia de Rosa no se ha pronunciado al respecto.