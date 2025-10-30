¿Quién es Jaime Toral, influencer que grababa a Doña Lety por el que ofrecen recompensa?

Jaime Pascual Toral “N” es un influencer que se hizo famoso a partir de los videos que publicaba de Doña Lety, y ahora es buscado por la Fiscalía de Veracruz.

En pandemia, el influencer Jaime Toral grababa los momentos en los que entregaba algún tipo de ayuda a Leticia Hilman, y esta la rechazaba o le pedía más cosas, lo que rápidamente desataba comentarios entre los internautas.

Recientemente la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió una ficha en la que ofrecen 350 mil pesos a la persona que proporcione información para poder capturar a Jaime Toral.

Jaime Toral y Doña Lety ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué hay una ficha de recompensa por Jaime Toral?

En redes sociales se especula sobre las posibles razones por las cuales la Fiscalía emitiría dicha ficha de recompensa, y algunas versiones señalan que podría estar ligado con la desaparición de Rosa Pimienta, quien presuntamente fuera la pareja del creador de contenido.

Asimismo, los usuarios de redes sociales señalaron que posiblemente la ficha de recompensa fue emitida por la Fiscalía por el presunto delito de trata de personas, ya que hace un año fue señalado por presunto secuestro.

Ficha de búsqueda de Rosa Pimentel ı Foto: Redes Sociales

Previo a la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, Jaime ya habría sido señalado por presuntamente mantener privada de la libertad a Doña Lety, y esta versión era sostenida también por los vecinos de la señora.

En septiembre de 2024 Doña Lety habría sido rescatada por la Guardia Nacional, pues en un video se puede apreciar que estos llegaron al domicilio donde presuntamente estaría retenida contra su libertad para poder liberarla.

ficha de recompensa de Jaime Toral ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es el influencer Jaime Toral?

Jaime Pascual Toral “N” es un creador de contenido, en el que principalmente ayuda a personas en situación económica vulnerable o hacía concursos en la calle para que las personas ganaran dinero.

En algunos videos también relataba algunas historia detrás de algunos lugares de Veracruz, como la construcción de la Capilla de Tantoyuca, o videos de tradiciones de la región como los bailes típicos.

Luego de que se hicieran virales las imágenes y videos en las que Leticia Hilman “Doña Lety” estaba acompañada por elementos de la Guardia Nacional, Jaime toral emitió un mensaje por medio de un video.

Video de Jaime Toral haciendo un concurso ı Foto: Redes Sociales

En dicho mensaje Jaime Toral señalaba que no permitiría que se afectara la imagen de su página con mentiras, pues “lo único que hemos hecho es ayudar a lo largo de estos seis años, convencidos de nuestra inocencia”.

Asimismo, aseguró que Doña Lety no estaría privada de su libertad, pues ella “vivía con nosotros en la misma casa”, y sostuvo que solamente le brindaron ayuda para que esta pudiera volver a caminar.