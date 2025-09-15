Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en prisión

Natanael Cano no solo es uno de los artistas mexicanos más importantes de lo últimos años, como precursor de los corridos tumbados, pues también destaca por formar parte de diversas polémicas. Ahora, se investiga un presunto concierto en la cárcel del famoso.

A través de redes sociales se ha hecho viral un video de baja calidad con varias personas que cantan con quien sería Natanael Cano. Apuntan a que los hechos ocurrieron dentro del Cereso 1 en Hermosillo, Sonora.

Las suposiciones iniciales indican que el artista se presentó en una fiesta organizada por un reo que fue acusado de violación. Por ello, el clip desató polémica en redes sociales.

Fiscalía de Sonora ya investiga el ‘concierto’ de Natanael Cano

La Secretaría de Seguridad de Sonora se pronunció sobre el supuesto concierto que el artista de corridos tumbados habría presentado durante una celebración de un preso.

En ese sentido, el fiscal Gustavo Salas, en un encuentro con los medios de comunicación, informó: “La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento, está verificando la información”, comenzó.

“Van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso se apliquen las sanciones que pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva”, señaló.

De acuerdo con la versión no oficial, el cantante habría acudido para cantarle a un amigo, pero se desconoce, de ser real, cómo entró al centro penitenciario.

Hasta ahora, se desconoce si el video es real y de ser así, la fecha en que ocurrió. Recordemos que Natanael Cano ya ha enfrentado problemas con la ley anteriormente, como en agosto de 2024 que fue acusado por el delito de cohecho.

En redes sociales se viralizó que intentó sobornar a elementos de la policía; también ha recibido canciones por interpretar narcocorridos en estados donde no está permitido.