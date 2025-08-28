Un incendio que tuvo lugar en una zona residencial de Hermosillo, Sonora, y que destruyó una camioneta, supuestamente perteneciente al cantante Natanael Cano, generó controversia y despertó inquietud entre los seguidores del artista. En redes sociales se comenta que Nata se encontraba visitando la casa de otro reconocido intérprete de corridos tumbados, Gabito Ballesteros.

Hasta el momento, ni el cantante, ni su equipo legal, han salido a confirmar o desmentir dicha versión.

Reportan incendio de camioneta presuntamente propiedad de Natanael Cano

Según medios locales, el incendio tuvo lugar la noche del miércoles 27 de agosto, cuando vecinos y personas que transitaban por la zona reportaron un vehículo en llamas al borde de una avenida en el norte del país. Las imágenes del incendio se difundieron rápidamente en plataformas digitales, alimentando aún más la polémica y la incertidumbre sobre quién era realmente el propietario del vehículo de lujo.

Presuntamente, se trató de una camioneta tipo Ford Shelby F150 modificada para alto rendimiento, dichas características coincidirían con el automóvil propiedad de Natanael, de acuerdo con sus fans. Personal del Departamento de Bomberos acudió al llamado de emergencia y afortunadamente no se reportaron personas heridas ni se supo la identidad de los tripulantes, sin embargo, la camioneta fue reportada como pérdida total.

Los fans de Natanael Cano rápidamente comenzaron a generar teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Algunas personas consideraron que se trataba de una “advertencia” y otros usuarios comentaron que pudo haber sido una falla mecánica. Sin embargo, el cantante no se ha pronunciado al respecto y su equipo legal tampoco ha emitido algún comunicado para aclarar la situación.

Afirman que Natanael Cano habría estado de visita en casa de Gabito Ballesteros cuando inició el incendio

Una publicación en Facebook se volvió viral debido a que afirma que Natanael Cano habría estado de visita en casa de Gabito Ballesteros, otro intérprete de corridos tumbados, cuando su presunta camioneta se incendió. Además, señala que quienes presenciaron los hechos señalaron que el intérprete de “Perlas Negras” se encontraba dentro de la camioneta Ford Shelby F150 cuando inició el fuego.

“De acuerdo con los primeros reportes, el intérprete se encontraba de visita en la residencia de su colega y también cantante Gabito Ballesteros cuando ocurrió el siniestro. Testigos indicaron que el vehículo era conducido aparentemente por Cano al momento del incidente”, se lee en el perfil de Isaías Higuera.

“La unidad afectada fue identificada como una pick up Ford Lobo Shelby, la cual quedó reducida a cenizas tras el fuego”, se agregó en el reporte.

