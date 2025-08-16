Natanael Cano, uno de los exponentes más reconocidos de los corridos tumbados, continúa protagonizando polémicas. Hace unos días causó revuelo al protagonizar el cierre del Baja Beach Fest, donde agredió a su DJ y destrozó su laptop sobre el escenario, una escena que se volvió viral y ha sido ampliamente compartida en redes sociales tras el incidente.

Algunos usuarios comentaron que fue una exageración la reacción del intérprete de “Madonna”, por lo que consideraron el incidente un acto de fuerza desmedida. No obstante, sus fans aplaudieron el gesto y apoyaron al cantante luego de que éste mostrara a la cámara sus nudillos ensangrentados debido a los golpes que le propinó al DJ.

Así fue la discusión de Natanael Cano con una señora en la calle | VIDEO

Ahora, durante una reciente entrevista con el conductor Pepe Garza, Natanael Cano relató que ha vivido varias polémicas y ha sido blanco de críticas debido a sus nuevas versiones de éxitos de la música mexicana como “O me voy o te vas”. El famoso, nacido en Hermosillo, aseguró que protagonizó un enfrentamiento que tuvo lugar en plena vía pública en Sonora.

Explicó que, mientras circulaba en su automóvil “chicoteado”, rebasó a varios carros y, al ponerse el semáforo en rojo, una mujer desde otro vehículo lo reconoció e insultó por su estilo musical. “Una doña (me dice) pinch* naco, tú eres el de los corridos, ¿verdad?”, narró el cantante, provocando la risa de Pepe Garza.

Natanael Cano confesó que no se quedó callado y le contestó: “Ch*ng*s a tu m*dre, cállate el hocico”.

Sin embargo, aclaró que estos comentarios de odio contra él son pocos, pero sí los recibe. “Esto que te estoy contando son casos especiales, pero sí me ha pasado”, contó.

Natanael Cano vs Las Criticas 😂😂 pic.twitter.com/iAlXUj0Ete — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) August 15, 2025

Natanael Cano, a sus 21 años, ya es un referente de los corridos tumbados

Natanael Cano es un cantante y compositor originario de Hermosillo, Sonora, considerado pionero de los corridos tumbados, un subgénero que fusiona música regional mexicana con trap y hip-hop. Inició su carrera a los 16 años subiendo videos a YouTube, y en 2019 ganó notoriedad tras firmar con Rancho Humilde.

Su primer gran éxito fue “Soy el Diablo” junto a Bad Bunny, lo que lo posicionó en la escena internacional. Desde entonces, ha lanzado álbumes como “Corridos Tumbados”, “A Mis 20” y “NataKong”, colaborando con artistas como Ovi, Snoop Dogg y Junior H. Aunque ha sido una figura polémica, su estilo irreverente lo ha convertido en un referente clave del nuevo regional mexicano.