Natanael Cano celebra exclusiva posada y regala autos de lujo | VIDEO

Natanael Cano tiró la casa por la ventana durante la reciente posada de su empresa CT. El cantante de corridos tumbados celebró el fin del 2025 en un ambiente de lujo con grandes sorpresas para las personas que lo han acompañado en su trabajo.

La celebración navideña de Natanael Cano rápidamente cobró relevancia en redes sociales. El evento se llevó a cabo en la Hacienda Jesusita en Hermosillo, Sonora y el recinto sirvió como escenario para momentos de diversión entre los colaboradores de la empresa y amigos cercanos.

Se reunieron figuras destacadas del medio musical y digital como Tyan G, Beto Chi, Zabores Rob, Jorge Tapia, Tito Torbellino Jr., Jesús Low, de La Receta, y El Abelito. Este último compartió una serie de fotos en el evento.

Entre los invitados musicales, destacaron artistas como Gabito Ballesteros, así como Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Banda Nashuaua, que fueron los encargados de la parte musical del evento en la noche.

Regalan autos de lujo en posada de Natanael Cano

El momento más comentado en redes sociales fue la lujosa rifa del cantante con sus colaboradores en la empresa CT. La entrega de los premios fue el punto culminante de la noche, gracias a que los premios estaban fuera de lo común.

En redes sociales, se hicieron virales los videos en los que podemos ver dos autos de lujo con un moño rojo para regalar a sus colaboradores. También, algunas imágenes dejaron ver a detalle la posada, que ocurrió en un espacio al aire libre con una carpa dorada.

El evento estuvo lleno de detalles dorados y los invitados iban todos vestidos de negro. Natanael Cano, a pesar de ser un personaje bastante polémico que ha sido señalado en más de una ocasión por su actitud confrontativa, sigue siendo uno de los artistas más queridos en la farándula mexicano y su éxito se hace evidente un año más.