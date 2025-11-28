Tatiana Quintero es una creadora de contenido colombiana que se ha vuelto viral en plataformas como TikTok y OnlyFans. La modelo ha logrado destacar dentro de la industria para adultos por su belleza y su creciente popularidad en redes sociales como Instagram.

Debido al interés que genera la identidad de la colombiana, aquí te contamos lo que se sabe de su trayectoria, sus redes sociales y de su vida personal.

¿Quién es Tatiana Quintero, la modelo viral de la industria para adultos?

Tatiana Quintero es una modelo viral de la industria para adultos que es originaria de Colombia. De acuerdo con información publicada en sus redes sociales, vive en Medellín y este mes de noviembre cumplió 27 años.

En TikTok, donde se encuentra con el usuario tatianaquintero619, cuenta con 84 mil 700 seguidores. Mientras tanto, en Instagram, en la cuenta tatiquinterom_ tiene 122 mil seguidores, con quienes comparte clips breves posando.

En la red social X, antes Twitter, Tatiana Quintero, cuyo username es @tatiquinterom14, alcanza 29 mil 900 seguidores. Actualmente su perfil en esta plataforma es privado.

Dentro de OnlyFans, la popular plataforma azul de contenido para adultos, su usuario es @tatianaquintero; según su perfil, cuenta con suscripciones que van desde los 10 dólares estadounidenses por mes. Además, cuenta con 703 fotografías y 131 videos.

El pasado 15 de noviembre Tatiana Quintero se presentó en el 40 Grados Podcast, un espacio conducido por el influencer Cris Pasquel, donde suele entrevistar a modelos y actores que se especializan en crear contenido para adultos.

La entrevista completa de Tatiana Quintero se puede encontrar en YouTube de forma gratuita. Además, en la cuenta oficial de Instagram de 40 Grados Podcast se han compartido fragmentos y clips del detrás de cámaras de la participación de la colombiana en el programa.

Del mismo modo, Tatiana Quintero ha hecho colaboraciones con diversas modelos de la industria para adultos. Entre ellas se encuentran figuras del mundo digital como Selene Estrada Cano, Camila Jimenez Sernay Michelle Giraldo.

Los videos de Tatiana alcanzan hasta 10 mil Me Gusta en Instagram.

Sobre su vida personal, no hay información pública sobre si la modelo tiene actualmente una pareja estable o si está saliendo con alguien. También se desconoce si tiene hijos o mascotas. Los datos que la colombiana comparte en redes sociales sobre su vida privada son limitados y en las entrevistas que ha concedido tampoco se ha pronunciado al respecto.