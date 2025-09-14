Chelsea Perkins, modelo de OnlyFans, es sentenciada tras matar a un hombre que acusó de abuso

Chelsea Perkins, modelo de OnlyFans y ex actriz de cine para adultos, fue sentenciada en Estados Unidos a más de dos años de prisión después de haber asesinado a un hombre que conoció en redes sociales, a quien en el pasado acusó de abuso.

La creadora de contenido íntimo de 35 años de edad citó al sujeto y pasó la noche con él en una casa de vacaciones antes de cometer el asesinato. Ahora te contamos más sobre el caso y la sentencia que recibió Chelsea Perkins.

Esto sabemos del caso de Chelsea Perkins

Fue en marzo de 2021 que la mujer condujo el automóvil de su esposo de Virginia a Ohaio para encontrarse con Matthew Dunmire de 31 años de edad.

“Después de que ella lo recogió, pasaron la noche en una casa de alquiler de vacaciones. En la mañana del 6 de marzo, Perkins llevó a Dunmire al Parque Nacional del Valle de Cuyahoga en Valley View, Ohio”, señalaron las autoridades.

Fue en una zona boscosa que Perkins descargó un arma contra el sujeto en la parte posterior de la cabeza, matándolo. Después, condujo hasta Michigan para hacerse un tatuaje de una soga en el antebrazo antes de regresar a Virginia.

El cadáver fue hallado días después por excursionistas. Como evidencia, las autoridades encontraron el ADN de la mujer en el arma; además, encontraron una nota falsa de suicidio eliminada en el teléfono de la mujer.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Chelsea Perkins fue declarada como culpable por el asesinato en segundo grado de un hombre. También de portar y descargar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia en propiedad federal.

De este modo, su sentencia fue de 270 meses, es decir más de 22 años de prisión. También se determinó que tendrá cinco años de libertad supervisada tras su encarcelamiento.

Se sabe que el asesinato habría ocurrido como una forma de venganza por parte de la modelo de OnlyFans, que en 2017 denunció ante la policía que había sido violada por el sujeto. El caso no siguió su curso por falta de pruebas.

Por su parte, hay un testimonio sobre como Matthew Dunmire contó días antes de su asesinato que vería en persona a una joven que conoció en línea y estaba de visita en el área.