¿Qué pasó entre Rakai y Rubius en la gran final de MrBeast? | VIDEO

El reto de MrBeast nuevamente se ha convertido en tendencia, esta vez gracias a su polémica gran final, donde cuatro streamers participantes buscaban ganar un millón de dólares, siendo uno de los finalistas El Rubius, uno de los creadores de contenido más famosos de Hispanoamérica.

El video con el que comenzó la competencia se llama 50 Streamers se Enfrentan por 1,000,000 de Dólares y reúne a creadores de contenido reconocidos a nivel internacional. La competencia tenía la intención de estrechar lazos entre los participantes, pero también llevarse un millón de dólares para sus comunidades.

¿Qué pasó entre Rakai y Rubius?

Después de una aguerrida competición, solo quedaron cuatro finalistas en el reto de MrBeast: Ellos eran Ski Mask, Rubius, Rukai y Your Rage. MrBeast realizó una transmisión en vivo en la que mostraba la gran final, en la que la participación del público era la más importante.

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El reto consistía en el uso de una resortera gigante, donde el público decidiría qué objeto usaría cada integrante en cada ronda para tratar de eliminar a otro de los competidores.

Sin embargo, nadie se esperaba que entre Rubius y un streamer de 17 años de edad que es conocido como Rakai, hubiera una fuerte tensión después de que el más joven eliminó al veterano y actuó de manera irrespetuosa contra el famoso, lo que ha hecho estallar a las comunidades hispanas y de habla inglesa.

El primero en quedar eliminado en este juego de la final fue Rubius, a manos de Rakai. El streamer americano ya había sido criticado anteriormente, pues había utilizado a otro creador de contenido como un escudo humano, lo que provocó su eliminación.

El Rubius speaks out after being taunted by RaKai after his elimination from MrBeast’s $1 million streamer challenge



“In the end, karma has taken down that little punk RaKai, we've done justice for Abraham. At least I've managed to take home 50k for you guys. I'm happy, but I… pic.twitter.com/dj10kyWgcQ — FearBuck (@FearedBuck) April 5, 2026

Pero esto no fue todo. Cuando Rubius hacía declaraciones sobre su eliminación, el estadounidense aparecía en el fondo con gestos irrespetuosos y un baile de Fortnite. El español reaccionó incómodo por el momento y pidió “cállate, niño”.

Posteriormente, Rubius celebró que el streamer de 17 años tampoco ganara el primer lugar: “Yo intentaba ir por Rakai, al final le acaban de eliminar. Al final, el karma se ha llevado al niñato este”, expresó. También celebró que pudo llevarse 50 mil dólares para su comunidad.

Por su parte, Rakai ha reaccionado a los señalamientos, comentarios racistas y críticas que ha recibido a raíz de su participación en el reto de MrBeast. De este modo, ha declarado: “Que se joda Rubius, que se joda Abraham, que se joda la comunidad española, son todos unos cobardes, están enojados porque tengo más dinero y más espectadores que los dos”.