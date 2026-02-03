Emiten protocolos nacionales para detección temprana del cáncer infantil

La Secretaría de Salud del Gobierno de México, a través del Consejo de Salubridad General (CSG), desarrolló cuatro Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) en materia de cáncer infantil, con el objetivo de fortalecer el diagnóstico oportuno, la intervención temprana y la calidad de la atención para niñas, niños y adolescentes que viven con esta enfermedad.

Los protocolos publicados son: Diagnóstico temprano de cáncer en niñas, niños y adolescentes; leucemia aguda linfoblástica en niñas, niños y adolescentes; retinoblastoma; linfoma de Hodgkin en niñas, niños y adolescentes.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que estos lineamientos buscan reforzar las capacidades del personal médico, especialmente en el primer nivel de atención, para identificar de manera temprana signos de alarma y canalizar oportunamente los casos sospechosos.

“Cuando una persona acude de manera temprana a los servicios de salud se logra un avance fundamental. Por ejemplo, una niña o un niño con leucemia que recibe atención en una fase temprana puede alcanzar hasta un 80 por ciento de posibilidades de curación. Por ello, los Protocolos Nacionales de Atención Médica son esenciales”, subrayó.

El funcionario señaló que la implementación de los PRONAM también forma parte del proceso de construcción de un Servicio Universal de Salud, donde todas las instituciones públicas del sector ofrezcan atención estandarizada y de calidad, independientemente de la adscripción laboral de las personas usuarias.

Por su parte, la secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark, explicó que el protocolo sobre Diagnóstico temprano de cáncer infantil está dirigido al personal del primer nivel de atención e incorpora herramientas prácticas como infografías y códigos QR, que facilitan el reconocimiento de signos y síntomas, la indicación de estudios iniciales y los criterios de referencia a servicios especializados.

Los otros tres protocolos —Leucemia aguda linfoblástica, Linfoma de Hodgkin y Retinoblastoma— están enfocados en la atención especializada e incluyen factores de riesgo, algoritmos diagnósticos y esquemas de tratamiento.

Clark recordó que hasta el momento se han publicado 10 Protocolos Nacionales de Atención Médica, los cuales son documentos técnicos concisos que integran la mejor evidencia científica disponible para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de distintas enfermedades.

Finalmente, se informó que los PRONAM fueron elaborados con la participación de especialistas e investigadores, lo que garantiza su sustento en evidencia científica sólida, rigor técnico y pertinencia clínica, además de su alineación con las necesidades del Sistema Nacional de Salud.

